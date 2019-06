Dreng slået bevidstløs i færdselsuheld: Mistanke om spirituskørsel

Mandag aften kl. 20.44 blev Østjyllands Politi kaldt ud til et færdselsuheld i krydset Grønvej og Sabrovej i Sabro ved Aarhus. I første omgang tydede meget på, at en 10-årig var kommet slemt til skade.

Vi ved ikke, hvem der var skyld i uheldet, men bilisten mistænkes for spirituskørsel og er kørt på stationen for at afgive en blodprøve. Flemming Lau, Østjyllands Politi

Han var nemlig indledningsvis bevidstløs, efter han var blevet påkørt på sin cykel af en 22-årig mandlig bilist.

- Den 10-årige dreng kommer ud fra Grønvej og bliver påkørt i krydset af bilisten, der kommer kørende ad Sabrovej. Drengen var i første omgang bevidstløs, da han slog ansigtet ned i vejen, men er tilsyneladende sluppet med knubs. Han er kørt til tjek på sygehuset, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Flemming Lau, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal afgive blodprøve

Politiet mistænker den 22-årige bilist for at have været påvirket af spiritus under kørslen, der førte til uheldet.

- Vi ved ikke, hvem der var skyld i uheldet, men bilisten mistænkes for spirituskørsel og er kørt på stationen for at afgive en blodprøve, siger Flemming Lau.

Den og yderligere undersøgelser fra uheldsstedet skal fastlægge årsagen.

Sabro ligger godt 13 km vest for Aarhus C. Foto: Google Maps