Dømt psykolog kan stadig behandle: - Det er problematisk

En 57-årige psykolog har fået frakendt sin autorisation som psykolog af Psykolognævnet, da han har udnyttet sin stilling til at have sex med en klient.

Han kan dog stadig arbejde som coach eller terapeut, og det møder kritik af patientforeningen Bedre Psykiatri.

- Det er problematisk, og det viser, at vi som almindelige borgere skal være meget nysgerrige på, hvem vi kaster os i hænderne på, siger Knud Aaurup, der er formand for Bedre Psykiatri, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror, der er rigtig mange, som er skrøbelige, der er lette ofre for nogle, der ikke altid har gode hensigter og måske slet ikke har den rette kompetence til at tage sig af dem, tilføjer han.

Retten var ikke i tvivl

Der faldt dom i sagen fredag, og det var en enig domsmandsret, der vurderede, at den 57-årige psykolog var skyldig i at have misbrugt sin position som psykolog til at få sex med og forskellige seksuelle ydelser af en kvindelig patient.

Han blev idømt tre måneders fængsel. Den første måned skal afsones nu, imens de resterende to er betingede og skal først afsones, hvis han begår anden kriminalitet inden for det næste år.

Patienten blev tildelt en erstatning på 40.000 kroner.

Retten mener, at ofrets troværdige vidneforklaring sammenholdt med en lang række sms'er mellem psykologen og hende er nok til at dømme førstnævnte. Ligesom at andre vidner også talte for at dømme psykologen.

Var ikke terapi

Et af de vigtigste beviser imod psykologen er ifølge retten en lang række sms-korrespondancer mellem den 57-årige aarhusianer og klienten. Her beordrer psykologen sin klient til grove ydmygelser af seksuel karakter, men disse har aldrig fundet sted ifølge den dømte.

- Hun var på grund af historier fra hendes fortid bange for blandt andet at blive voldtaget, så derfor skriver jeg sådan som rollespilsagtig terapi. Hun bliver udsat for ord og temaer, som hun tidligere har været udsat for. Men det var rollespil, har den dømte tidligere sagt i retten.

I alt knap 800 beskeder mellem den tiltalte psykolog og patienten er en del af bevisførelsen mod ham. Løbende bliver voldsomheden og de meget beskrivende seksuelle referencer intensiveret. 'Du er ikke andet end en husslave', skrev han blandt andet.

I sms'erne står der blandt andet, at: 'Du skal smide tøjet i stuen og lægge dig bag mig i soveværelset' og 'Vil du give mig tantra-massage? Jeg kan nok ikke andet i aften.'

Retten fandt det dog ikke beviseligt, at der rent faktisk var tale om terapi og ikke et decideret seksuelt forhold.

- Vi finder det usandsynligt og utroværdigt, at alle sms'erne skulle fungere som terapi, og vi vurderer, at der faktuelt har fundet seksuel aktivitet sted, sagde dommeren Dot Buchtrup i afgørelsen.

- Og det er groft misbrug af sin position, lød det videre.

Udvikler sig langsomt

Den kvindelige klient har ikke set sms'erne som rollespil eller terapi, og retten valgte at tro på hendes forklaring.

I retten i december fortalte hun, at forholdet ændrede sig fra professionelt til mere privat. De begyndte ifølge hende at mødes i hans private bolig, og der udviklede knus og kram sig lige så langsomt til oralsex og deciderede samlejer.

Umiddelbart indvilligede hun frivilligt i disse hændelser, men forklarer selv, at mandens position som psykolog har haft stor betydning. Derfor vælger retten da også at dømme psykologen for at have udnyttet sin position og afhængighedsforholdet til at få sex.

Jeg fik det rigtig skidt, da vi havde sex, og i dag fatter jeg ikke, hvordan jeg kunne gå med til det der. Den forurettede i retten

- Jeg ville gøre alt for den mand, og ville gøre alt for ikke at miste ham. Jeg var bange for, at han ville afbryde behandlingen. Jeg fik det rigtig skidt, da vi havde sex, og i dag fatter jeg ikke, hvordan jeg kunne gå med til det der, lød det fra den forurettede i retten.

- Jeg havde behov for nærvær, anerkendelse og for at føle mig elsket. Han havde magten over mig og kaldte mig sin private luder. Han bestemte over mig og satte retningslinjerne. Som belønning fik jeg lov til at holde om ham efter sex, fortsatte hun.

Det seksuelle forhold har jævnfør dagens dom stået på i en periode på lidt over fire måneder. Ofret har tidligere fortalt, at ydmygelserne og voldsomheden af dem eskalerede løbende.

Vil have papirer på alle

Formanden for Bedre Psykiatri mener, at alle, der arbejder med menneskers mentale sundhed, bør være autoriseret - ikke kun psykologer.

- Det er en måde at give en garanti for, at de personer, man benytter sig af i sin behandling, har den fornødne uddannelse. Der er, for eksempel forskel på at være en god, veluddannet sygeplejerske og en psykiatrisygeplejerske, og jeg er sikker på, at hvis man har de fornødne ekstra kurser, vil man blive en bedre behandler, siger Knud Aarup.

Bedre Psykiatri har i forbindelse med regeringens nye udspil til en sundhedsplan foreslået, at man får nogle flere specialuddannede psykologer og psykiatrisygeplejersker.