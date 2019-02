Det kolde gys hitter som aldrig før: - Kun den første tur er ubehagelig

Mange vil helt frivilligt kan kaste sig ud i iskoldt vand – endda ofte flere gange efter hinanden. Det lyder som en spøg, men den er god nok. For vinterbadeklubber har kronede dage i Østjylland. Seneste skud på stammen er i Nappedam ved Kaløvig.

På blot tre måneder er der her kommet 178 medlemmer, der har taget vinterkulturen til sig. Blandt dem er Simon Lodberg og Lasse Hornbek fra Rostved.

Læs også Tis er den største trussel mod nye søbade

- Når man har været i sauna og er blevet varmet godt igennem, så er det næsten behageligt at hoppe i. Kun den første tur er ubehagelig, siger Lasse Hornbek til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ifølge vinterbadernes fælles forening op mod 50.000 registrerede vinterbadere i Danmark, og en hel del af dem befinder sig altså i Østjylland.

Ifølge vinterbadernes forening ligger de østjyske klubber her.

Gode faciliteter lokker

I Nappedam har interessen været overvældende.

- Vi startede for tre måneder siden med 103 medlemmer, ved årsskiftet var vi 140, og nu er der 178. Folk har indset, at det kolde gys efterfulgt af sauna er noget, man nyder. Det er populært her i området, siger formand for Nappedam Vinterbadere, Hans Münter, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg har aldrig fortrudt en løbetur og aldrig fortrudt en vinterbadetur. Det giver velvære i kroppen. Lasse Hornbek, vinterbader

De gode faciliteter med saunaer langs badebroen spiller helt sikkert også ind på interessen.

På Djursland ligger der blandt andet også klubber i Knebelbro og Ebeltoft. Sommerhusejere er her blandt de potentielle nye medlemmer.

Saunaen er yderst vigtig hos Nappedam Vinterbadere.

Tror på 3-400 medlemmer

- Vi har sommerhus og overvejer et ekstra medlemskab, lyder det da også fra et sommerhuspar, som i forvejen er medlem i Beder-Mallings vinterbadeklub.

Tilbage i Nappedam er medlemmerne enige om, at det giver stort velvære at hoppe i det kolde vand.

Læs også Forsøg skal undersøge om vinterbadning slanker

- Min dag har ændret sig, mine tanker og energi ændrer sig, siger Simon Lodberg efter en svømmetur.

- Jeg har aldrig fortrudt en løbetur og aldrig fortrudt en vinterbadetur. Det giver velvære i kroppen, supplerer Lasse Hornbek.

Formanden for den forholdsvis nye klub tror blandt andet på grund af et stort opland, at der er 3-400 medlemmer om et par år.