Derfor elsker du dit kæledyr

- Mine katte betyder meget for mig. De kan lide mig, og de har bestemt sig til at kunne lide mig, sådan forklarer Lisbeth Hviid Jakobsen forholdet til sine fem katte.

Krismis, Müsli, Stevie, Adelie og Ib hedder de.

Lisbeth ved godt, at hun elsker katte lidt en del mere end gennemsnittet, faktisk ved hun det så meget, at hun ikke har noget imod at kalde sig selv for 'en skør kattedame'.

Men det er slet ikke så underligt, at mange mennesker knytter tætte bånd til deres katte eller andre dyr.

Man kan også bygge et tæt tilknytningsforhold til sine dyr, forklarer Lisbeth Hviid Jakobsen.

- Katte har i mange, mange år været en del af menneskets hverdag. Man har for eksempel fundet katte i de gamle egyptiske kongegrave. Vi har levet sammen med nogle dyr så længe, at vi har udviklet os sammen.

Det forklarer Tia Hansen, der er lektor ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet, og som forsker i menneskets relation til sine kæledyr.

Kæledyr skaber sociale relationer

Dyr kan være gode at have, fordi de hjælper os mennesker med praktiske gøremål. Men man kan også bygge et tæt tilknytningsforhold til sine dyr, forklarer hun.

Stevie er i hvert fald ikke den skarpeste kniv skuffen, det kan vi rolig sige. Han har ikke opfundet det varme vand. Men han er sød og rar, og det er ligesom det, der er det vigtigst. Lisbeth Hviid Jakobsen, katteejer

- Jeg går på udstilling med dem en gang imellem og viser dem frem, og folk spørger mig tit til råds, når der er noget galt med deres katte, siger Lisbeth Hviid Jakobsen.

Og netop det, at Lisbeth har sine katte som socialt omdrejningspunkt, er også en af grundene til, at kæledyr virker tillokkende for mange:

- Man kommer ud og viser sine katte frem og møder andre menneske med samme interesse. På den måde virker katten som et medie for at møde nye mennesker, forklarer Tia Hansen

Det er også tilfældet, når man går en tur med sin hund. Her vil hunden ofte være katalysator for positiv opmærksomhed.

Lisbeth Hviid Jakobsen med sin kat Stevie.

Dyr har personligheder

- Stevie er i hvert fald ikke den skarpeste kniv skuffen, det kan vi rolig sige. Han har ikke opfundet det varme vand. Men han er sød og rar, og det er ligesom det, der er det vigtigste, forklarer Lisbeth.

Hun fortæller også, at Ib søger opmærksomhed og driller, Adelie er mere stille og rolig, mens Müsli er genert.

Det, at Lisbeth giver sine katte personlighed, forklarer Tia Hansen med, at vi opbygger en stærk tilknytning til vores dyr, hvor vi ser dem som enkeltindivider.

Dyr er forskellige og unikke. Nogle er udadvendte, andre er indadvendte. Det er der faktisk flere personlighedstest afprøvet på dyr, der slår fast. Tia Hansen, lektor ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet

Og det er ikke helt uden grund, uddyber hun:

- Dyr er forskellige og unikke. Nogle er udadvendte, andre er indadvendte. Det er der faktisk flere personlighedstest afprøvet på dyr, der slår fast.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse har 44 procent af alle hustande i Danmark et eller flere kæledyr

