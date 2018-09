Demonstration: Hel by vil have den cykelsti, som de er blevet lovet

Beboerne i Gylling og Ørting syd for Odder vil have en cykelsti.

Så børn og voksne kan cykle sikkert imellem de to landsbyer.

Derfor var en stor del af byernes beboere i dag mødt op til cykeldemonstration.

En af de 200 fremmødte var 11-årige Jakob Juul Jensen, der bor i Gylling.

- Det er mega fedt, at der er mange, der gerne vil gøre noget ved det. I stedet for bare at lade det ligge, siger Jakob Juul Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle slags beboere fra Gylling var fredag mødt op for at demonstrere for en cykelsti imellem Gylling og Ørting.

Bør være sikker skolevej

En af initiativtagerne til cykeldemonstrationen er Marie Fevre. Hun bor i Gylling og er mor til tre børn.

- Vi vil gerne vise politikerne, at der er stor opbakning fra lokalbefolkningen til, at vi skal have den cykelsti. Så vidt, jeg har forstået har vi i mange år haft en dialog med kommunen om, at den skulle komme. Sidste år blev vi faktisk lovet det. Nu er de ved at trække lidt i land, fordi den bliver lidt dyrere, end hvad der først var budgetteret med. De sidste penge skal findes, så vi kan få den cykelsti, som vi er blevet lovet, siger Marie Fevre.

Imellem de to byer Gylling og Ørting kører der ofte tung trafik.

Der er ikke meget plads til cyklister på vejen imellem Gylling og Ørting.

- De kører rigtig stærkt, og der er dårlig sigtbarhed. Så at sende sine mindre børn ud på den her tur, ville jeg ikke turde selv. Derudover har man ændret skoledistriktet, så børnene fra Ørting skal gå i skole i Gylling. Så bør der være en sikker skolevej for dem, siger Marie Fevre.

Anlægsbudget barberet ned

Cykelstien har længe været lovet af byrådspolitikerne.

I april besluttede byrådet i Odder endeligt, at cykelstien skulle lægges an næste år. Pengene skulle findes i budgettet for 2019.

Men det kommende anlægsbudget for 2019 i Odder kommune er blevet skåret ned fra 36 millioner kroner til syv millioner kroner. Cykelstien på knap fem kilometer er vurderet til at koste 7,8 millioner kroner.

Cykelstien mellem Gylling og Ørting står på listen over anlægsprojekter i 2019, som kommunen umiddelbart ikke har råd til at gennemføre.

Færre penge

I 2019 vil Odder Kommune have en uforudset stigning i udgifter til overførselsindkomster og det specialiserede socialområde. Der vil også være flere udgifter, på grund af at flere folk flytter til kommunen.

Det er alt sammen noget der får råderummet til nye byggeprojekter til at skrumpe fra 36 millioner kroner til små syv millioner kroner.

Cykelstien mellem Gylling og Ørting står på listen over anlægsprojekter i 2019, som kommunen umiddelbart ikke har råd til at gennemføre med mindre prioriteterne laves om.

Cykelstien på knap fem kilometer er vurderet til at koste 7,8 millioner kroner.

Nu skal politikerne så til at finde ud af, hvordan man kan øge råderummet ved at finde penge andre steder i kommunens budget.

Partierne i byrådet står midt i forhandlingerne på nuværende tidspunkt. Derfor er der heller ikke den store lyst til at udstede garantier på nuværende tidspunkt.

- Vi er jo i gang med budget forhandlinger. Det er højt prioriteret, at vi skal have den cykelsti, i min optik. Men jeg vil ikke love noget nu, har Ole Lyngby Pedersen (V), formand for miljø-, teknik- og klimaudvalget i Odder Kommune tidligere på ugen sagt til TV2 ØSTJYLLAND.