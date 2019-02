Demonstranter blokerer lastbilkørsel på oliehavnen

- What do we want?

- Climate justice!

- When do we want it?

- Now!

Demonstranterne på Aarhus Oliehavn råber løbende deres kampråb. Iført gule refleksveste og bevæbnet med bannere tog de søndag eftermiddag opstilling foran indkørslen til oliehavnen og spærrede vejen for de tankbiler, der skulle ind og ud.

Demonstranterne kalder sig selv aktivister i den britiske klima interesseorganisation Extinction Rebellion, der i weekenden har gjort sit indtog i Danmark.

- Det er Ectinction Rebellions første aktion i Danmark. Vi er nødt til at ty til civil ulydighed for at få politikeree og befolkning til at anerkende, at vi står midt i en klimakrise, som vi skal handle på nu, siger Andreas Engholm, der selv er aktivist i Extinction Rebellion Danmark.

Foto: Extinction Rebellion

Uanmeldt demonstration

Ifølge Østjyllands Politi har den nye klima-organisation forsømt at give politiet besked om, at de ville lave demonstrationen.

- Normalt skal demonstrationer anmeldes 24 timer i forvejen. Det har denne her gruppe ikke gjort. Samtidig har vi i Danmark fri demonstrationsret, så hvis de ikke forstyrrer nogen og bare står med bannere, vil vi gøre dem opmærksomme på reglerne og så kan de ellers godt få lov at blive stående, siger vagtchef i Østjyllands Politi Stig Heide.

- Men hvis de står og blokerer og ikke vil lukke lastbiler ind, så må de ikke det, lyder det.

Politiet var, da TV2 ØSTJYLLAND talte med dem søndag eftermiddag til stede på oliehavnen, hvor de forsøger at få en fornuftig dialog med aktivisterne.

- Vi prøver at tale med dem om at nå frem til et fornuftigt leje, hvor de får deres budskab frem, men ikke generer nogen dernede, siger vagtchef Stig Heide.

- Hvis de ikke vil være med til det, så må vi vurdere, om vi vil sætte hårdt mod hårdt. Der spiller mange faktorer ind i sådan en vurdering. Både tidshorisonten, samfundsinteressererne og hvad der er bedst for os og for dem.

Klimademonstrationen på havnen var ikke anmeldt til politiet. Foto: Extinction Rebellion.

Chauffør kan ikke få fri

Én af de tankbiler, som demonstranterne har forhindret i at køre ind på oliehavnen, tilhører firmaet Skanol, der transporterer diesel og benzin til tankstationer.

Aktivisterne har tilbudt chaufføren kaffe og kage, som et plaster på såret, men ifølge driftsvagten i Skanol vil han noget hellere hjem.

- Vores chauffør var egentlig færdig for i dag, men kan ikke få lov at køre tankbilen det sidste stykke ind på havnen, tage sin egen bil og køre hjem, fortæller driftschef Majbrit Christensen.

- Jeg har ringet til politiet, og de var allerede klar over situationen, fortsætter hun.

Før blokaden på havnen havde Ectinction Rebellion hængt bannere op på Aarhus Rådhus. Foto: Extinction Rebellion.

Begyndelsen på oprøret

Ifølge politiet er der mindst 30 aktivister ved hovedindkørslen til Aarhus Oliehavn samt mindre grupper ved de øvrige indkørsler.

Demonstranterne bar bannere med budskaber om at redde klimaet.

- Ville du sætte ild til dit hus og vente i stuen, mens det brænder?, stod der på ét banner.

Ifølge Anna Sofie Flamand, der er en del af Extiction Rebellions presseteam, er ideen at aktionen skal være starten på et klimaoprør.

- Vi vil starte et klimaoprør i Danmark, som skal handle om civile ulydighedsaktioner for borgere, der ikke længere vil se passivt til, mens politikerne ikke lytter til, hvad danskerne egentlig vil, nemlig at passe på vores klima, siger hun.

- Vi har i 30 år samlet underskrifter, haft klimamarcher og senest haft borgerforslaget, og indtil videre er der ikke blevet gjort noget. Nu er vi nået dertil, hvor vi må bruge os selv. Det er 100 procent fredelige, ikke-voldelige episoder, fortsætter hun.