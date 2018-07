De grønne mænd forskønner lille by med stort sammenhold

En lille by med 877 beboere beliggende 18 kilometer fra Randers.

Det er den korte beskrivelse af landsbyen Øster Tørslev.

Beboerne i byen mener dog, at byen er og kan meget mere end det, man kan se på overfladen.

Hvis vi vil have vores lille by til at bestå, så er vi nødt til at at gøre noget selv. Erik Fuhr, initiativtager, 'De Grønne Mænd'

Det gennemgående nøgleord er sammenhold, og det er en kvalitet, beboerne mener, man ikke finder i de store byer i Østjylland.

- Folk hilser på hinanden herude. Det gjorde de ikke, dengang jeg boede inde i Randers. Der kender man ikke hinanden. Det gør man her, siger Pernille Nielsen, der er beboer i Øster Tørselv.

Sammenholdet i Øster Tørslev er i særklasse, mener Pernille Nielsen.

Lidt bedre end andre små byer

Søren Bundgaard, der er bestyrelsesmedlem i Øster Tørslev Borgerforening, er også svært glad for livet i landsbyen.

- Jeg er vild med at bo her i byen. Det sammenhold, og den måde vi altid hjælper hinanden på, og man kender alle mennesker, det er helt fantastisk, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Øster Tørslev har også en del tilbud, som en del andre mindre byer ikke har. Det gælder blandt andet egen skole og købmand - og så er der jo 'De Grønne Mænd'.

'De Grønne Mænd' er en gruppe pensionister, der mødes en gang om ugen for at holde byen pæn.

- Det er et helt fantastisk projekt. De bruger hver tirsdag formiddag på at gøre byen lækker for vi andre at bo i, siger Søren Bundgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Der har netop været en større byfornyelse i Øster Tørslev. Det betyder blandt andet, at der er blevet lavet langs hele åen i byen fortæller Søren Bundgaard.

Initiativtageren til 'De Grønne Mænd', Erik Fuhr, er selv helt klar over missionen.

Søren Bundgaard, bestyrelsesmedlem i Øster Tørslev Borgerforening, medgiver, at der også er mange fine ting ved at bo inde i byen - men han mener, at flere burde flytte fra byen og ud på landet.

- Hvis man først har været et sted som Øster Tørselv og har set alle de arrangementer og aktiviteter, og hvor meget vi egentlig har med hinanden at gøre, så kan jeg faktisk ikke forstå, at der er ikke er flere, der rykker den anden vej, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Skolen i Øster Tørslev hedder Grønhøjskolen og har 407 elever fordelt på 0.-9. klassetrin.