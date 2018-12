Danskproduceret satellit bliver sendt ud i rummet i dag

I aften går det løs!

En danskproduceret satellit skal sendes op i rummet. Faktisk er den produceret af studerende fra Aarhus Universitet. Navnet er Delphini 1 og snart vil den kunne tage billeder, der kan bruges til forskning, når den sendes i kredsløb rundt om Jorden.

- Vi kan fx bruge billederne, som bliver sendt til at se, hvordan kloden ændrer sig over tid. For eksempel kan man se, hvad der er sket over vores kloden de seneste 10 år, hvis vi sammenligner med ældre billeder, siger Line Melgaard Madsen, ph.d.-studerende i geofysisk på Aarhus Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har sammen med en række andre studerende arbejdet på at udvikle Delphini 1, der skal sendes ud på den internationale rumstation klokken 19.16 i aften. Der er tale om et tværfagligt samarbejde mellem både ingeniør-, fysik og astronomi- og geosciencestuderende.

Skubbet igang af Mogensen

Og projektet er noget, som Aarhus Universitet længe har overvejet at lade sine studerende begive sig ud i.

- Det er efterhånden nogle år siden, at vi først fik tanken om at sende en studentersatellit op fra Aarhus Universitet. Det blev rigtigt løbet i gang, da den danske astronaut, Andreas Mogensen, var oppe på den internationale rumstation, fortæller Christoffer Karoff, lektor, Institut for Geoscience på Aarhus Universitet.

Ifølge ham er det en gevinst for de studerende, at de får lov til at deltage i sådan et rumteknisk projekt.

Vi forventer, at det her bliver den første og ikke den sidste Christoffer Karoff, lektor, Aarhus Universitet

- Vi forventer, at de studerende kommer ud med nogle af de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Vi forventer, at det her bliver den første og ikke den sidste. Så vi ligesom skal til at uddanne kandidater, der har prøvet at bygge ting, der skal sendes op i rummet, fortæller Christoffer Karoff.

Line Melgaard Madsen har været med til at gennemtænke, hvordan man kan bruge sådan en satellit til at fortælle noget, om Jordens forandring over tid. Og det tværfaglige samarbejde har været givtigt for hende.

- Nogle af de kompetencer, jeg har fået fra dette projekt, har jeg helt sikkert kunne bruge. Både i samarbejdet med studerende med forskellige baggrunde, men også med det her offentlige projekt, som ikke bare foregår på min egen computer, udtaler Line Melgaard Madsen.

Hvad bruger vi satellitter til i dagligdagen? - GPS'erne i din bil eller telefon styres af satellitter i rummet

- Landmænd kan bruge deres marker ud fra koordinater i satellitterne

- Satellitter kan tage billeder, der giver et overblik over, hvordan klimaforandringerne ændrer Jorden

Vil øge jobmulighederne

Helt konkret vil satellitten blandt andet kunne sende billeder hjem af, hvor meget vandstanden stiger over tid, eller hvordan udviklingen af en askesky fra et vulkanudbrud påvirker lufttrafikken.

Det, vi håber på, er, at vi i fremtiden kan levere de kandidater, som skal drive udviklingen frem inden for rumforskningen, som samfundet bliver mere og mere afhængig af. Christoffer Karoff, lektor, Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har en klar forventning om, at studenterprojektet vil kunne give nogle øgede muligheder, når eksamensbeviset er overrakt.

- Det, vi håber på, er, at vi i fremtiden kan levere de kandidater, som skal drive udviklingen frem inden for rumforskningen, som samfundet bliver mere og mere afhængig af, siger Christoffer Karoff.

Det er i aften klokken 19.16 dansk tid, at satellitten bliver sendt ud i rummet fra rumstationen i Florida. Opsendingen vil blive fulgt nøje fra Søauditorierne på Aarhus Universitet. Der vil være gratis adgang for de interesserede.

