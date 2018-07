Danmarks måske yngste filmhold skyder løs i Østjylland

- Værsgo!

- Action!

18 frivillige unge mennesker er i gang med optagelserne til en ny kortfilm. Det foregår i Østjylland – nærmere bestemt Malling. De har startet projektet på egen hånd.

Læs også Her er Danmarks bedste burger - og den er nok ikke helt, som du troede

Det har taget et år at planlægge, og nu er de fire optagelsesdage altså i gang.

- Vi er alle sammen meget forskellige på det her filmhold. Nogen er meget tekniske, mens andre er bedre på andre punkter. Så vi formår virkelig at udnytte hinandens evner, siger Gustav Myrfeld fra Aarhus, der er producer på filmen.

Og hvis man spørger kvinden i hovedrollen, Pernille Kaae Hæier, så er de frivillige unge mennesker meget dygtige.

- Jeg er helt på røven over, hvor dygtige de her unge mennesker er. Mange af dem er ti år yngre end mig, siger Pernille Kaae Hæier til TV2 ØSTJYLLAND, der tidligere har spillet Josefine i TV-julekalenderen 'Jesus og Josefine'.

Filmen ”Glemt” "Glemt" handler om den unge rengøringsmedarbejder, Stinne, der gør rent på et mindre teater.



Hun har et meget ordinært liv, og der sker ikke så meget uventet i hendes tilværelse. Lige indtil hun finder ud af, at hun har en alvorlig sygdom og har meget kort tid tilbage at leve i.



Det sætter gang i en masse tanker hos hovedkarakteren. For hvad sker der, den dag vi dør? Er vi så bare glemt? Ligegyldige?



Stinne gør efterfølgende desperate ting i et panisk forsøg på at blive husket, når hun ikke længere er her.

Instruktørrollen ligger hos en meget ung herre. Andreas Nørgaard Ettrup fra Aarhus sidder bag monitoren og følger med, og har styringen i pauserne.

- Der er et kanon stort samarbejde, som er fuldstændigt unikt, når man laver film, siger han.

Læs også Studerende i ældreboliger er win-win: Glæde og gejst møder livsindsigt

Der er ikke gratis at lave filmen. Der er udgifter til mad, skuespillere og udstyr. De penge har de unge frivillige skrabet sammen gennem private sponsorer og egenfinansiering.

Andreas Nørgaard Ettrup følger intest med på monitoren.

Det hele skal ende ud i en 12 minutters kortfilm med titlen ”Glemt”.

Drømmer om noget større

Kortfilmen er ifølge både instruktør og producer på filmen kun et skridt på vejen mod en forhåbentlig lang og succesfuld karriere. Instruktøren drømmer om de helt store film.

- Det må gerne være udenlands. Jeg vil gerne på store filmset – helt klart, siger Andreas Nørgaard Ettrup.

Læs også Teenagere udvikler app: Vil have mere positiv tone på sociale medier

- Min store drøm er at blive i det her medie og den her branche, for det er det, som jeg elsker at lave, siger producer Gustav Myrfeld til TV2 ØSTJYLLAND.

Filmen er planlagt til at være færdig i oktober og november. Håber er, at den skal vises på danske og udenlandske filmfestivaler.