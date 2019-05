Dagtilbudsleder skriver til forældre efter skræmmende afsløringer

Afsløringer af kritisable forhold i københavnske børnehaver og vuggestuer i TV 2-dokumentaren "Daginstitutioner bag facaden" har for alvor sat gang i debatten om vores børns forhold. Nu forsøger dagtilbudsleder i Skanderborg at komme de bekymrede forældre i møde.

Hun har skrevet ud gennem børneintra for at berolige forældrene og opfordre dem til at komme med ud i institutionerne, hvis de er utrygge.

- Jeg tror på, at forældrene kan få en tryghed ved at komme ud og møde den virkelighed, deres børn lever i. Jeg tror, det er væsentligt, at vi får vist, hvordan vi arbejder, siger lederen Lotte Brun Hansen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er væsentlig, at man som forældre får tiltro til de medarbejdere, der er i institutionerne, så det er billedet, man har i hovedet, i stedet for den frygt, som dokumentaren kan afføde.

Sådan her lød det i beskeden fra Lotte Brun Hansen til forældrene i Skanderborg. Foto: Privat

Klar på spørgsmål fra forældre

I beskeden på børneintra stiller hun sig selv til rådighed for spørgsmål, men håber på, at forældrene går til medarbejderne i dagtilbuddet.

- Hvis det er så svært, at de ikke kan tale med en medarbejder, kan de komme til mig. Jeg vil gerne mødes med forældre, der kan gå rundt og være utrygge og bange i forhold til deres børn, lyder det fra Lotte Brun Hansen.

Jeg tør skrive ud, fordi jeg ser alvoren i det, og fordi jeg ved, at vi arbejder med en god etik og kultur i vores dagtilbud. Lotte Brun Hansen, dagtilbudsleder Skanderborg

Hun slår dog fast, at der ikke er meldinger om lignende problemer i Skanderborg, som det ses i hovedstaden i dokumentaren.

- Jeg håber selvfølgelig ikke, at der er nogen i Skanderborg, der har oplevet noget, der minder om det, vi så i dokumentaren, men hvis der er, er jeg nødt til at tage ansvaret for det, siger dagtilbudslederen.

04:50 VIDEO: I Randers er det af og til hårdt for Mette Lejel, når hun henter sin treårige søn i børnehaven. Hun mener, at pædagogerne har for travlt. Luk video

Tror på åbenhed og dialog

Lotte Brun Hansen er blevet inspireret af en anden leder til at skrive ud til forældrene og tror, at flere vil blive inspireret til at gøre det samme.

Hun tror på åbenhed og dialog - også i svære situationer som denne:

- Jeg tør skrive ud, fordi jeg ser alvoren i det, og fordi jeg ved, at vi arbejder med en god etik og kultur i vores dagtilbud.

Ud over en heftig diskussion om forholdene i landets daginstitutioner har dokumentaren også fået en anden og givetvis mere overraskende effekt.

Flere forældre er nemlig kommet på banen med ros og anerkendelse til de pædagoger, der arbejder ude i institutionerne.

Hjertebreve, flag og flødeboller

I en børnehave ved Silkeborg blev de hyldet med hjertebreve, søde beskeder, flag og flødeboller af forældre og børn tirsdag morgen.

Jeg har en kæmpe tillid til, at pædagogerne passer godt på vores børn, og jeg synes, det er trist, hvis det er med til at skabe mistillid mellem pædagoger og forældre i nogle institutioner. Line Vinter, mor til to piger

- Med al den snak om minimumsnormeringer og så denne dokumentar, synes jeg, pædagogerne havde fortjent en kæmpe anerkendelse. Vi ville vise, at vi støtter dem og sætter pris på, at de gør et godt stykke arbejde for vores børn hver dag, sagde Line Vinter, mor til to piger, til TV2 ØSTJYLLAND onsdag.

- Jeg har en kæmpe tillid til, at pædagogerne passer godt på vores børn, og jeg synes, det er trist, hvis det er med til at skabe mistillid mellem pædagoger og forældre i nogle institutioner. Derfor vil vi vise, at vi ikke har mistillid til pædagogerne og medhjælperne i Lynghøjen, lød det videre fra hende.

Mandag aften hængte Line Vinter sammen med sine to piger på 2 og 5 år sedler og flag op foran børnehaven. Foto: Line Vinter

Daglig leder: - Vi blev så glade

Line Vinter pyntede børnehaven udenfor sammen med sine to piger på henholdsvis 2 og 5 år mandag aften, så det hele stod klar, når pædagogerne mødte ind.

Én af dem der mødte ind til flag, muffins og hjertebreve er Joan Brøndberg Hansen, der er daglig leder i Lynghøjen.

- Vi blev både rørt og glade. Det er så dejligt, at mine ansatte bliver hyldet, og det varmer meget. Jeg bliver glade over, at de anerkender det gode stykke arbejde, vi gør for deres børn, og at de har tillid til os, sagde hun i går til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere forældre til børn i Lynghøjen er gået sammen om at hylde pædagogerne med initiativ fra Line Vinter. Foto: Line Vinter