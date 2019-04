Cirkus Arena lader sine elefanter blive hjemme i årets show

Store dromedarer, kulørte telte, heste og akrobatiske spring. Det er blot nogle af de ting, som Cirkus Arena byder på under deres cirkusturné.

Jeg tror nok elefanterne går hjemme i vores vinterkvarter og keder sig lidt. Benny Berdino, cirkusdirektør

Men i år må de - og publikum - undvære tre af deres helt store stjerner. Nemlig elefanterne.

- Det havde da været sjovere for elefanterne at gå hernede på Tangkrogen og være med i cirkus. Men der er nogen, der har nogle andre synspunkter, siger cirkusdirektør, Benny Berdino, til TV2 ØSTJYLLAND.

Især det med elefanter i cirkus er et emne, der har været debatteret ad flere omgange. I slutningen af marts sidste år indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale om at forbyde vilde dyr i cirkus. Aftalen gælder dog ikke for Cirkus Arenas tre elefanter.

Selvom elefanterne må holde fri hele sommeren, er andre eksotiske dyr som dromedarerne her stadig med på job.

Men selvom elefanterne stadig på jobber den i arenaen, er de alligevel ikke med på turné i år.

- Man har ikke forbudt, at vi kunne have elefanterne med. Men vi har valgt lige i øjeblikket at sondere terrænet og se, hvad der sker, siger Benny Berdino.

Han efterlyser et svar fra politikerne om, hvad der skal ske. For selvom elefanterne i år kan holde fri, tror cirkusdirektøren, at det bliver en kedelig fornøjelse for dem.

- Det har altid været drømmen at vi skulle have elefanter, når vi havde et stort cirkus. Og vi havde begge dele. Men nu må vi undvære dem, og jeg tror nok elefanterne går hjemme i vores vinterkvarter og keder sig lidt.

Selvom årets forstillinger i Cirkus Arena bliver uden elefanter, kan tilskuerne alligevel se frem til en masse spektakulære oplevelser.

Derfor efterlyser cirkusdirektøren et svar fra politikerne om, hvorvidt han skal sende elefanterne på endelig pesion eller om de fortsat kan være en del af cirkustruppen.

Det gør mig ikke noget, og jeg tror faktisk ikke, jeg var taget afsted, hvis de var her. Ditte Gravgaard, cirkusgæst

- Vi har jo altid kunnet fascinere publikum med blandt andet elefanter, og det vil vi også kunne stadigvæk. Men nogle lovgivninger og beslutninger er det, vi mangler. Vi mangler, at politikerne skal komme op på hesten. Nu har der været så meget snak om pandaer, så man har helt glemt vores elefanter, siger han.

Elefanter i byt for Bubber

Flere end 900 tilskuere var onsdag aften med til festen under de farverige teltduge. Men for nogle af de gæster, TV2 ØSTJYLLAND mødte i cirkusteltet, har det ikke den store betydning, om forestillingerne bliver med eller uden de prægtige dyr.

- Jeg synes i hvert fald, det har ændet sig fra første gang, jeg var i tivoli, hvor man sad i managen og blev reddet rundt på en elefant. Men det gør mig ikke noget, og jeg tror faktisk ikke, jeg var taget afsted, hvis de var her, siger én af cirkusgæsterne, Ditte Gravgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

I år kan publiklkum nyde synet af Bubber som sprechstallmeister i Cirkus Arena.

Men selvom elefanterne holder fri på dette års turné, kan Cirkus Arena alligevel byde gæsterne på en anden seværdighed. Den kendte tv-vært og entertainer Bubber er nemlig i år med som trækplaster. Mød ham og se hele indslaget fra Cirkus Arena øverst i artiklen.