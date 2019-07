Christian ser Tour de France på toppen af en silo: - Jeg er lidt en cykeltosse

De fleste personer følger med i Tour de France fra sofaen eller på en bar, men for Christian Oest tager touren helt andre højder – bogstavelig talt.

Han er nemlig så inkarnerede Tour de France-fan, at han gerne selv vil se ’Touren’ fra højderne, så han selv får følelsen af at være i bjergene.

Men hvad gør man, når man bor i Randers, hvor der er fladt med fladt på? Man spørger da sin kammerat, om man ikke må låne hans 18 meter høje kornsilo.

Det er præcis dét, Christian Oest har gjort.

- Jeg er lidt en cykeltosse. Jeg elsker Tour de France, og det er da meget sjovere at sidde i 18 meters højde end at sidde i en sofa, siger Christian Oest til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er flere gode ting ved at sidde højt oppe og se 'Touren'. Blandt andet, at ingen andre kan nå én.

- Vi skal ikke på ferie eller ud og rejse, og så handler det om, at lave noget andet, som man får glæde af. Det er et break for mig at sidde heroppe. Der er ikke nogen, der kan komme herop, så børnene kan råbe alt det, de vil, men de kan ikke nå mig, så jeg får lige lidt fri, siger Christian Oest til TV2 ØSTJYLLAND og understreger, at børnene gerne må være med til at se Tour de France, men at det ikke lige er noget for dem.

Der er vist ingen tvivl om, hvilket land Christian Oest hepper på.

Gør ikke noget halvt

Christian Oest er vild med pynt, hvilket hans tour-spot på siloen også bærer præg af. Siloen er pyntet med flag, en lille cykel, båthorn og en paraply som parasol.

Han er selv iført et Danmarks flag som kappe, solbriller og en stor paryk.

- Min helt store passion er at skabe indhold, som er helt anderledes, end hvad andre gør. Jeg gør ikke noget 50 procent. Jeg gør det 120 procent, og ellers er det ikke godt nok, siger Christian Oest.

Christian Oest ser ’Touren’ på sin telefon, som han har koblet til en højtaler, så lyden er god.

- Jeg bliver kendt som landsbytossen i Randers, og det har jeg det fint med. Men jeg gør det egentlig for at skabe lidt glæde til mit eget liv, og jeg synes, det er skide sjovt. Min familie er meget overbærende, og de synes også, det er meget sjovt, siger Christian Oest.

Fik Tour de France ind med modermælken

Christian Oest har været vild med at se Tour de France, så længe han kan huske, og det er en sport, han altid har haft sammen med sin far.

Interessen for cykling satte sig for alvor fast, da han sammen med sin far var på Champs-Élysées tilbage i 1996 og se Bjarne Riis vinde.

- Vi stod der i 14 timer 50 meter fra målstregen, og den oplevelse har sat sig i mig. Når jeg hører sangen, så ved jeg bare, at nu er det sommer og tid til hygge, siger Christian Oest.

Christian Oest skal op ad 4 stiger og i alt 18 meter op, før han sidder på sit Tour-spot.

Christian Oest sidder ikke på Siloen hver dag. Han rykker sig nemlig et nyt og anderledes sted hen hver dag. Onsdag så han bjergetapen på en mole i Grenaa, og fredag tager han til Djurssommerland og ser ’Touren’.

Når sommeren og Tour de France er slut, stopper det ikke for Christian Oest. Han er allerede nu ved at planlægge en stor fest, når der er cykelløb i Vejle i 2021.

- Jeg har planlagt det med hele mit arbejde. Vi skal holde en fest, som ingen andre har set før i ’Tourens’ historie, siger Christian Oest.

