Casper skal til VM - i en uvant disciplin

Når unge håndværkere fra hele verden om 14 dage skal dyste ved VM i Skills, er Østjylland naturligvis også repræsenteret. Industriteknikeren Casper Rasmussen skal forsøge at hente en medalje med hjem.

Og derfor er han lige nu gået i benhård træningslejr - for til VM i Rusland skal han konkurrere på en maskine, han ikke er vant til at bruge.

21-årige Casper Rasmussen vandt DM i Skills i 2018, og i syv måneder har den unge industritekniker nu trænet to gange om ugen for at blive klar til VM og få at kunne det, er han nødt til at besøge uddannelsesinstitutionen Learnmark Horsens.

Uvant disciplin

Casper Rasmussen har nemlig valgt at stille op i en disciplin inden for sit fag, hvor han skal bruge en maskine, der ikke findes hos industrivirksomheden KVM International i Kjellerup, hvor han er i lære.

- Da Casper havde vundet DM, blev han spurgt, om han ville med til verdensmesterskaberne. Det sagde han ja til, og så troede alle, at han skulle med i fræse-konkurrencen, for det er kun fræsemaskiner, de har hjemme ved KVM. Men da vi spurgte ham lidt ind til det, sagde han, at han ikke gad at fræse, han ville hellere dreje. Så det er lidt sjovt, at han kommer fra en virksomhed uden drejebænke, men at han gerne vil deltage i verdensmesterskaberne inde for drejning, siger Henrik Nielsen, der er faglærer på Learnmark Horsens.

Henrik Nielsen er industriteknikernes danske dommer, og han har været WorldSkills Expert siden 2009.

Derfor lægger Casper Rasmussen vejen forbi Learnmark Horsens et par gange om ugen for at kunne træne op til VM - for her har de det rette udstyr. Og det er med fuld støtte fra KVM International, at han kan bruge så meget tid på sin træning.

Drømmer om top-10

Den unge industritekniker er en af de 14 danske deltagere, der skal til Rusland og deltage i VM.

- At kunne være en del af verdenseliten inden for sit fag er pissefedt, siger Casper Rasmussen.

Han fortsætter:

- Jeg har selvfølgelig nogle målsætninger alt efter hvordan, min træning er gået, og at kunne komme i top-10 og snuppe en Medallion of Excellence (En udmærkelse, red.) vil være rigtig stort.

Casper Rasmussen fortæller, at når de får en arbejdstegning, som de skal programmere på maskinen, bliver det bearbejdet med en præcicion ned til 1/100 an en millimeter.

Efter syv måneders træning har han efterhånden fået godt styr på maskinen. Og det skal der også være til VM, hvor opgaverne handler om at planlægge, programmere, at være millimeter præcis og undgå fejl.

- Jeg ved overhovedet ikke, hvor gode de andre er. Det har heller ikke været mit fokus. Jeg skal lave det, jeg skal lave, og så må vi se, hvor langt det rækker, siger han.

Ved VM i Skills skal Casper Rasmussen konkurrere mod omkring 30 unge industriteknikere fra hele verden. I alt til WorldSkills stiller 1.600 unge op fra 60 forskellige lande.