Brøler på Aarhus Universitet: Færdiguddannede er ikke færdige

Op mod 200 dimittender fra Aarhus Universitet har fået et kedeligt brev fra administrationen på universitetet.

I brevet står der, at de alligevel ikke er færdige med deres studier - på grund af en fejl fra universitetets side.

Brevet er rettet nyuddannede, som har taget hovedfag på et fakultet og sidefag på et andet for at kunne undervise som gymnasielærere.

- Der er desværre sket en administrativ fejl på universitetet. Vi må konstatere, at vi i en årrække ikke har tolket nogle sager korrekt, siger Kristian Thorn, vicedirektør for uddannelse på Aarhus Universitet, til TV 2 Østjylland.

Det er virkelig en sag, vi er meget kede af. Kristian Thorn, vicedirektør, Aarhus Universitet

De regler, universitet har fejltolket, handler om nærtbeslægtede fagområder. På Aarhus Universitet har de i en årrække udløst særlige dispositioner, men nu viser det sig, at de studerende alligevel skal have ekstra point for at være færdiguddannede.

- Det er virkelig en sag, vi er meget kede af, for det kommer til at påvirke nogle mennesker, der har forladt universitetet og er i arbejde. Det kunne ikke være meget værre for dem, og det er vi jo rigtig, rigtig kede af, siger Kristian Thorn til TV 2 Østjylland.

De berørte studerende skal ikke fysisk tilbage på skolebænken, oplyser Aarhus Universitet. I stedet vil der blive tale om fx fjernundervisning eller weekendhold. Foto: Nils Meilvang - Ritzau Scanpix

Pludselig gælder uddannelsen ikke

Vicedirektøren fra Aarhus Universitet fortæller, at de berørte har studeret eksempelvis historie og samfundsfag eller har haft psykologi som tilvalgsfag på universitetet.

DR Østjylland har talt med en af de berørte nyuddannede, som altså nu skal tilbage på skolebænken.

Nanna Smith Vinther har studeret engelsk og psykologi på Aarhus Universitet og arbejder på et gymnasium i Sønderborg.

- Det er helt ufatteligt amatøragtigt af Aarhus Universitet, og jeg blev helt utrolig vred. Det er som at få at vide, at ens uddannelse ikke er gældende. Det føles helt forkert, når man har brugt så lang tid og er kommet videre i systemet, siger Nanna Smith Vinther til DR.

På dimittendernes præmisser

På Aalborg Universitet havde man tidligere i år en lignende sag, og der kan meget vel blive tale om, at også andre universiteter i Danmark har fejllæst reglerne på lignende vis.

Ifølge Kristian Thorn kommer det ikke på tale, at de berørte studerende skal tage fri i et halvt år fra deres nuværende job for at komme ind på universitetet.

- Vi lægger det som fjernundervisning, weekendhold eller noget andet der gør, at det virker på deres præmisser, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Til TV2 fortæller Kristian Thorn, at det lige nu strømmer ind med tilbagemeldinger fra de nyuddannede på Aarhus Universitet, som man har sendt breve til.

- Jeg forstår godt, at det for de her folk er en bog, som de har lukket bag sig, og at det derfor virkelig er træls, hvis de skal stå i denne situation.

- Folk kan jo være kommet videre og fået et arbejde og små børn. Det er dybt beklageligt, og jeg undskylder på vegne af hele Aarhus Universitet. Vi er virkelig kede af, at folk er havnet i denne situation, siger Kristian Thorn.

Minister vil se på sagen

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) har netop meldt ud, at han vil have afklaret, om der er flere problemer med uddannelsen af gymnasielærere.

- Jeg har bedt mit ministerium om at kontakte alle de universiteter, der uddanner gymnasielærere, så vi kan afklare, at der ikke er flere problemer, siger Tommy Ahlers ifølge Ritzau.