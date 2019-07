Brian skiftede murer-skeen ud med dårlige fødder

Kasper Skaarup far, farfar og oldefar var alle ortopædisk håndskomager-mester. Men Kasper selv ønskede at gå en anden vej og uddannede sig derfor som murer.

- Jeg havde brug for at prøve nogle andre ting først. Jeg skulle jo ikke bare ryge ind i det samme som resten af familien. På den anden side er jeg jo flasket op med faget og snak om dårlige fødder, sko og såler hen over spisebordet, fortæller Kasper Skaarup.

Lagde murerskeen på hylden

Men han kunne alligevel ikke holde sig fra familiefaget, så nu er han fjerde generation ortopædisk håndskomager-mester.

Kasper Skaarup er blevet uddannet hos sin far, Brian Skaarup, og sammen ejer de nu virksomheden Senzone i Silkeborg, der både fremstiller håndsyede sko og specialsåler og indlæg.

Min farfar sagde altid til mig; sønnike gå nu ind i den branche. Jeg ved, han ville være stolt nu, da jeg endelig er trådt ind i faget. Kasper Skaarup, medejer af Senzone

- I dag er jeg helt tosset med mit job, fortæller yngste generation i familie-virksomheden og tilføjer:

- Min farfar, som desværre er død nu, sagde altid til mig: "Sønnike, gå nu ind i den branche, gør det nu". Jeg ved, han ville være stolt nu, da jeg endelig er trådt ind i faget.

Mød de tre familiemedlemmer bag Senzone i tv-indslaget nedenfor:

Klassisk håndværk og moderne teknologi

Hos Senzone bliver det klassiske håndværk kombineret med moderne teknologi. Ved hjælp af 3D-scanninger, får de ortopædiske skomagerne et grundigt overblik over fodens problemer, så de kan fremstille såler og indlæg, der støtter lige præcist der, hvor de skal.

Behovet for håndsyede sko er faldet i takt med, at færre børn i dag bliver født med misdannede fødder. Senzone har derfor skulle finde nye veje og har udviklet sig til at være foregangssted i Danmark for en ny type såler, der bygger på sensomotoriske principper.

Sålerne trykker på særlige zoner, der kan forkorte og forlænge sener og muskler i foden. På den måde styrer sålen foden tilbage i en normal balance.

- Sålerne blev oprindeligt udviklet til spastiske børn, der er tågængere. De fik børnene ned på hælene igen, så de kunne undvære fodskinner. I dag har vi kunder fra hele landet, der får stor hjælp af sålerne, fortæller Brian Skaarup og tilføjer med stolthed i stemmen, at fodboldspilleren Robert Skov, er en af de mere kendte, der er blevet hjulpet med en Senzone-sål.

Brian Skaarup fik helt tilfældigt kendskab til sensor-motorik på en verdenskongres i Japan i 2003, og fire år senere blev de første såler fremstillet i Silkeborg.

Hele familien er med

I familievirksomheden arbejder også Kaspers mor og Brians ægtefælle, Jonna Skaarup. Hun er husets blæksprutte og både syr, passer telefon og sender varer ud. På arbejde er der ingen kære mor:

- Nej, vi bruger ikke titlerne mor og far. Kasper kalder os Brian og Jonna. Og sådan skal det være, ellers bliver det alt for familiært i forhold til vores øvrige ansatte, fastslår familiens kvindelige overhoved.