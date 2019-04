Brand i kælderen på nedlagt hospital

Tidligere i år flyttede de sidste medarbejdere ud af det gamle kommunehospital på Nørrebrogade i Aarhus. Mandag middag opstod der så brand og røgudvikling i kælderen på det nedlagte hospital.

Der er stadig noget røgudvikling, og vi prøver at finde ud af, om det kommer fra udluftningskanalerne. Peter Tholstrup, vagtchef, Østjyllands Politi.

- Klokken 11:27 bliver vi kaldt ud til en brand. Brandvæsenet melder indledningsvis om, at der er kraftig brand, siger Peter Tholstrup, vagtchef hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hospital lukker snart helt ned: - Som at sige farvel til en gammel ven

Vagtchefen oplyser, at branden ved 13-tiden er under kontrol, men at både politi og brandvæsen er tilstede ved hospitalet.

- Der er stadig noget røgudvikling, og vi prøver at finde ud af, om det kommer fra udluftningskanalerne, siger Peter Tholstrup og fortsætter:

- Det er alt for tidligt at sige noget om årsagen til branden. Vi leder selvfølgelig efter spor efter, om den evt. er påsat.

01:32 VIDEO: Kom med ind i forladt hospital. Luk video

Mere end 100 år gammelt

Bygningerne er tegnet af arkitekt Thomas Arboe, og hospitalet har skiftet navn flere gange gennem de 125 år.

I 2004 blev Århus Sygehus til et hospital fordelt på fem matrikler. Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus fusionerer.

De fem matrikler var: Samsø Sygehus, Odder Sygehus, Marselisborg Hospital, Århus Kommunehospital, Århus Amtssygehus (Odder Sygehus blev ved regionsdannelsen i 2007 sammenlagt med Regionshospitalet Horsens og Brædstrup).

I år 2011 fusionerede Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Universitetshospital samt Århus Sygehus og bliver til Aarhus Universitetshospital.

Aarhus Universitets ejendomsfond skal efter planerne bygge campus i de gamle bygninger.

Man kan læse mere om det gamle kommunehospitals historie og se billeder her.