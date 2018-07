Borgerne tages med på råd: Det drømmer de om i Ebeltoft

Man har hørt det så mange gange før: "Vi hører, hvad I siger". Lokalpolitikere over hele landet bryster sig fra tid til anden med, at de er borgernes stemme og hører på, hvad de ønsker. I Ebeltoft går man dog skridtet videre.

To steder i byen er der nu sat såkaldte drømmetavler op, hvor alle kan skrive deres drømme for fremtiden.

Læs også Hvad drømmer du om? Kommune vil lade borgere bestemme bys fremtid

Og mens nogle kommer med lidt urealistiske håb som godt vejr resten af året og mere ferie, så er der også mere brugbare forslag til politikerne.

- Jeg så gerne flere arbejdspladser til byen – det kunne være dejligt. Så kunne Molslinjen komme til at sejle igen, og der kunne blive noget liv. Vi kunne også få nogle unge herud, siger fisker Jens Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Drømmetavlerne skal få borgerne i Ebeltoft til at komme med deres idéer til byens fremtidige udvikling. De bedste idéer bliver taget op til politisk overvejelse.

Skal være et unikt sted

Andre frygter for, hvordan Ebeltoft rent visuelt kommer til at tage sig ud.

- Byen skal være et unikt sted, og hele havnen skal ikke plastret til, som man har set andre steder. Der skal være vildt og unikt, mener Tulle Koefoed.

00:21 Rigtig mange har allerede skrevet deres drømme for fremtiden på tavlerne i Ebeltoft. Luk video

En af de politikere, som så skal føre alle idéerne ud i livet, er Ole S. Hansen (S). Han håber på, at de mange forslag, der er kommet, kan supplere de tanker, som der allerede arbejdes på.

I Ebeltoft er man nemlig i gang med en større byudvikling, der skal binde byen sammen med havnen. Det indebærer i første omgang, at den gamle maltfabrik i Adelgade bliver til et nyt kulturcenter i byen. Men kommunen ønsker at supplere med yderligere tiltag.

Billige boliger på havnen er på vej

- Vi har selvfølgelig det sidste ansvar, det er os, der tager valgene. Men vi ønsker faktisk så mange og alsidige bud på, hvordan Ebeltoft udvikler sig i fremtiden, som muligt, siger næstformanden for plan-, udvikling og kulturudvalget, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg så, at nogle gerne vil have gode og billige boliger på havnefronten, og det er faktisk noget, kommunen arbejder med. Ole S. Hansen (S)

På gågaden i Ebeltoft var der fredag umiddelbart begejstring at spore over tiltaget – også selvom politikeren langt fra kan love, at alle drømme går i opfyldelse.

- Nu har jeg hørt, at der blandt andet var et om godt vejr resten af året, men nogle kan absolut. Jeg så, at nogle gerne vil have gode og billige boliger på havnefronten, og det er faktisk noget, kommunen arbejder med, siger Ole S. Hansen.

Lokalpolitikeren håber på nytænkning fra borgerne, når de skal komme med deres drømme for fremtidens Ebeltoft.