Borgere lånte den lokale Brugs 1,5 mio:- Den var nok lukket ellers

Dagli' Brugsen i Stevnstrup i Randers Kommune stod til at skulle lukke. Det har borgerne været med til at ændre på. Lørdag d. 18. august åbner dagligvarebutikken i en dobbelt så stor udgave. Og det er borgerne meget glade for.

- Vi har fået en rigtig dygtig uddeler, som virkelig forstår, at få den her butik op at stå. Så fik vi en øjenåbner, at så kunne vi godt sætte nogle penge i butikken, fortæller Peter Holm, som er stamkunde.

Byens borgere har investeret mellem 1000 og 200.000 kroner, og tilsammen har de cirka finansieret halvdelen af de indsamlede penge. Borgerne får en årlig rente på 3 % af de penge, som de har investeret via Coop Crowdfunding.

Jeg kan købe det, jeg skal bruge hernede. I hvert fald 99 % af det jeg skal bruge i min dagligdag. Så jeg er fri for at skulle starte bilen for at køre ind til Randers for at handle ind. Peter Holm, stamkunde, Stevnstrup

Peter Holm har selv smidt 4000 kr. i butikken, og for ham er det alle pengene værd.

Peter Holm er vild med, at Dagli' Brugsen nu har fået en bake off.

Butikken får økologi og bake off

De 300 ekstra kvadratmeter betyder, at butikken kommer til at rumme økologi, bake off og meget mere. Alex Bach, uddeler i Dagli’ Brugsen er meget glad og håber, at byen og butikken på sigt smelter sammen.

- På den lange bane håber vi rigtig meget på, at de handler her noget mere. At butikken og byen smelter sammen på et højere niveau. Lidt ligesom i gamle dage, hvor man kun benyttede den butik, som var i byen.

For Peter Holm betyder Dagli’ Brugsen rigtig meget.

- Det giver mig en tilfredsstillelse, at jeg kan handle her i byen. Det er dejligt at komme ned i Brugsen og få en snak, hvis der er nogen, man kender.

Alex Bach er stolt og glad for den nye top renoverede Dagli' Brugsen.

Et lokalt projekt

Resultatet af den topmoderne butik på knap 600 kvm betød, at der måtte tænkes og knokles for at skaffe penge til projektet.

- Vi har stået til alverdens arrangementer i byen under håndbold og fodbold, til jul og til sommer for at skaffe de her penge. Vi havde omkring 5 måneder til at indsamle de her penge. Så der har vi været ude og gøre opmærksom på det hele tiden, fortæller Alex Bach.

For at holde liv og gang i byens udvikling, er Peter Holm sikker på, at det er vigtigt med en dagligvarebutik i byen:

- Det er vigtigt for byen og borgerne i Stevnstrup, at der er en butik i byen. Hvis der ikke er en butik i byen, så er jeg bange for, at udviklingen i byen går i stå.



