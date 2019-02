Bokseklub får unge på ret køl med hård træning og disciplin

Et, to, op med hænderne, et igen, duk dig!

Læs også Nød lærer nøgen by at opsætte blomsterkummer

Det kræver hård træning at blive klar til at gå i bokseringen. Og netop kravet om hårdt træning – og måske straffen, hvis man skulker – er ifølge Hornslet Bokseklub noget af det, der gør boksning særligt.

Boksning har hjulpet mig til at blive disciplineret og struktureret, så jeg har holdt mig væk fra dumme ting. Bjarne Newby, bokser i Hornslet Bokseklub

- Det er farligt at bokse, hvis man ikke træner og forbereder sig. Minimum tre måneder inden man skal i kamp, skal man træne ifølge vores love, siger Arne Lund Christensen, der er frivillig cheftræner i Hornslet Bokseklub.

Klubben arrangerede fredag aften et stævne, hvor 15 boksekampe fandt sted i ringen, og hvor klubbens egne boksere mødte både hinanden og kæmpere udefra.

Arne Lund Christensen holder meget af mangfoldigheden i bokseklubben.

- Boksning har hjulpet mig til at blive disciplineret og struktureret, så jeg har holdt mig væk fra dumme ting, siger Bjarne Newby, der er en af bokserne, der skulle kæmpe fredag aften, til TV2 ØSTJYLLAND.

Boksning er ganske vist er en kampsport, men det handler om meget mere end bare at slå hinanden.

Der blev bokset 15 kampe i Hornslet Bokseklub fredag aften.

Og selvom der findes fællesskaber omkring alt fra strikning til faldskærmsudspring, så mener den unge østjyde, at boksningen og klubbens fællesskab kan noget ganske særligt, når det handler om disciplin.

- Boksning er en hel livsstilsændring. Der er ikke noget med, at man bare kan spille bolden videre eller blive udskiftet. Det kræver, at man er i topform hele tiden. Det kræver en hel masse træning, det er ikke bare en gang om ugen, det er tre til fem gange om ugen, siger Bjarne Newby.

Boksning kræver, at man lægger meget tid i det og tager sin træning meget seriøst. Og det har hjulpet Bjarne Newby.

Klubben er drevet af frivillige, og selvom træningen har fokus på teknik, kost og træning, så er der flere lag i det sammenhold, klubmedlemmerne har.

- Det giver indhold at have med andre mennesker at gøre og hjælpe andre. Vi har mange, der ligger på kanten af dårlige familier og opvækst og alting, og vi får vores klub til at fungere med et kæmpe sammenhold, siger Arne Lund Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er plads til alle

En af klubbens boksere er Amalie Manich, der også bokser på landsholdet. Hun har bokset i mange år, men hun er en af de nyere boksere i klubben i Hornslet. Det betyder dog ikke, at hun føler sig udenfor, når hun tager til træning.

Amalie Manich er landsholdsbokser, og selvom hun har svært ved at finde modstandere, elsker hun sporten.

- Det er egentlig en individuel sport, så jeg kommer for min egen præstation, men det er som om, at vi lidt er en stor familie i klubben. Man føler sig altid velkommen, og der er altid lige et skulderklap og et kram at hente. Vi er med til at få hinanden fremad, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Men selvom man er velkommen i bokseklubben uanset alder og køn, så kan det godt være lidt mere besværligt at ville dyrke sporten som kvinde.

Faktisk er der så få kvindelige boksere, at den kvindelige bokser har svært ved at finde modstandere.

Ifølge dansk lovgivning skal man have trænet i minimum tre måneder, inden man må gå i ringen til en kamp.

- Jeg tror, det har noget at gøre med, hvordan man ser på sporten. Det virker måske som en meget brutal sport. Det er en god motionsform, fordi det er hele kroppen, man får trænet, men det er der mange, der overser. Man kan også få noget psykisk gavn, siger Amalie Manich.

Derfor opfordrer klubben til, at man ikke lader sig afskrække af tanken om hurtigt farende boksehandsker, men at man giver det en chance.

Læs også Katte i blender skal skade Aros: - Don't do it!

- Vores klub er åben for alle. Vi dyrker meget, at man lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Vi har fået et kæmpe stort fællesskab opbygget ved, at vi er mange forskellige nationaliteter i vores klub. Der er plads til alle, siger Arne Lund Christensen.