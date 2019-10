Børnenes Danmark: - Vi skal lige få gjort noget ved det klima

Skovbrande i Amazonas, tsunamier i Asien og rekordhøje temperaturer.

De senere år har vi igen og igen hørt, hvordan klimaforandringer påvirker verden, og det er ikke gået ubemærket hen over hovederne på børnene.

Vi skal lige få kigget lidt på det og få gjort noget ved det. Ellers bliver det bare en helt anden verden. Laurits Svenningsen, 6. klasse, Kolind Centralskole

- Der er rigtigt mange, der tror, at klimaforandringerne bare er en myte. Men det er det ikke, siger William Stephansen fra 6. klasse på Kolind Centralskole til TV2 ØSTJYLLAND.

6. klasse på Kolind Centralskole har været en del af vores børnepanel, hvor over 200 elever har fortalt om, hvordan de oplever at være barn i Danmark.

I denne uge sætter TV2 og TV2’s regioner fokus på Børnenes Danmark. I den forbindelse har vi spurgt over 200 6. klasses-elever i hele landet, hvad der skal til for at få et godt liv, og hvad der bekymrer dem i hverdagen. På begge spørgsmål scorer klima-dagsordenen højt.

TOP 5: Hvad skal der til for at få et godt liv? At vi passer på miljøet og klimaet

At man har gode venner

At mine forældre har tid til at være sammen med mig

Få en god uddannelse

TOP 5: Hvad bekymrer dig mest i hverdagen? At nogen i min familie bliver ramt af sygdom

Klimaforandringer

Krig

Ikke at have venner

At jeg ikke er dygtig nok

- Vi skal lige få kigget lidt på det og få gjort noget ved det. Ellers bliver det bare en helt anden verden, siger Laurits Svenningsen fra 6. klasse på Kolind Centralskole.

- Det kommer til at ende med, at der er mange, der dør af det, hvis vi ikke gør noget ved det, siger Mads Graversen fra samme klasse.

William Stephansen til højre fortæller, at klimaforandringerne altså ikke bare er en myte.

Professor: Børn skal ikke bekymre sig

Børnene bliver eksponeret for klimahistorier i skolen, når de ser Ultra Nyt eller når der bliver talt om det i hjemmet. Men ifølge en klimaprofessor skal man forsøge at skåne børnene for nogle af de allermest dystre klimaforudsigelser.

- De behøver ikke have 100 procent indsigt i, hvad det er, vi står overfor med klimaet. For det er til tider meget ekstremt, hvad der sker. De skal have lidt information, men man skal også snakke til børn i øjenhøjde, så de ikke bliver angst og skræmte, men at de bliver opmærksomme på, hvad der sker med vores jord, siger Sebastian Mernild, klimaprofessor og direktør for Nansen Centeret i Bergen.

Men hvis det står til ham, så behøver børnene ikke bruge så meget energi på at bekymre sig om det.

- Jeg mener ikke, de har grund til at være bekymrede for jordens undergang eller vores eksistens på kloden. Vi skal tilpasse os til klimaforandringerne og klimasikre os. Det kan vi gøre med de teknologier, vi har, siger klimaprofessor Sebastian Mernild.

De skal have lidt information, men man skal også snakke til børn i øjenhøjde, så de ikke bliver angst og skræmte. Sebastian Mernild, klimaprofessor og direktør for Nansen Centeret i Bergen

- Klimaet vil forandre sig, og det hører børnene jo også. Jeg mener, at vi som forældre også har en opgave i at filtrere det, som børnene får at vide, siger han.

