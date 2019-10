Børn forsvandt fra skole: Nu vil skolechef vende hver en sten

- Vi er nødt til at vende hver en sten.

Sådan siger skolechef i Randers Kommune, Jesper Kousholt, efter at tre skolebørn fra Oust Mølleskolen i det nordvestlige Randers forsvandt mandag formiddag og blev efterlyst af politiet.

I morgen mødes personalet, og så skal vi have rundet den her sag. Alle procedurer skal kigges igennem, så vi kan finde ud af, om noget skal ændres. Jesper Kousholt, skolechef i Randers Kommune

Presset dag for personale

Episoden mandag formiddag omhandlede en 6-årig dreng, en 8-årig dreng og en 11-årig pige, som alle tre blev fundet i god behold hos et familiemedlem til et af børnene. Det kunne Østjyllands Politi oplyse kl. 13.51.

Læs også Tre børn forsvandt fra skole - er nu fundet i god behold

- Det er klart, at for personalet har det også været en følelsesmæssig dag. Men vi skal nu indgå en tæt dialog og kigge nærmere på, hvordan vi kan sikre børnene bedst muligt, siger Jesper Kousholt, skolechef i Randers Kommune.

Han pointerer dog, at eventuelle tiltag skal sættes i værk af Oust Mølleskolen selv, og ikke dikteres fra kommunen.

Forskellige versioner af forløb

Politiet fik anmeldelsen om de forsvundne børn omkring kl. 10.30.

Oust Mølleskolen er for elever, "som ikke trives i den almindelige skole", skriver skolen på sin hjemmeside.

Der er forskellige meldinger om, hvorvidt de to drenge overhovedet var inde på skolen, inden de forsvandt.

- De to drenge blev sammen sat af en taxa tæt på skolens indgang omkring kl. 8.00, men de gik tilsyneladende aldrig ind på skolen. Den 11-årige pige er på et senere tidspunkt gået fra skolen, oplyste Østjyllands Politi.

Læs også Demonstration mod hospital-besparelser: - Det er fuldstændig tosset

Men skolechef i Randers Kommune, Jesper Kousholt, siger, at børnene havde været inde på skolen og også havde haft kontakt med personale.

Ikke en kriminel handling

Man ledte efter børnene med hundepatruljer og sendte signalementet af børnene rundt til egne patruljevogne og til bus- og taxaselskaber.

Læs også Politiet eftersøgte selvmordstruet ung pige - fundet ved skole

- Der er ingen grund til at tro, at der er sket noget kriminelt. Alt tyder på, at børnene er gået fra stedet frivilligt, sagde Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND mandag omkring middag.