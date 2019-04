Børn efterlyser deres forsvundne mor: - Hjælp os med at finde hende

”Hjælp Bryrup – hjælp kære netværk. Vores mor Anita Skibsted Bentzen er forsvundet. Hun forlod huset i Bryrup tidligt i morges i nedtrykt tilstand - og er ikke set siden.”

Sådan skriver Anita Skibsted Bentzen søn i et Facebook-opslag, som han har slået op i Facebook-gruppen ’Det sker i Bryrup’ i håbet om af finde sin mor så hurtigt som muligt.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at Anita Skibsted Bentzen er meldt savnet, og har forladt sin bopæl på Sportsvej i Bryrup. Politiet modtog anmeldelsen klokken 12:35 mandag formiddag, og lige siden har de ledt efter hende.

- Vi gennemgik nærområdet først, men det gav ikke pote, så nu har vi sat eftersøgningen i gang med indsatsleder, patruljevogn, hundepatrulje og helikopter, siger vagtchefen ved Midt og Vestjyllands Politi, Anders Olsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Midt- og Vestjyllands Politi begyndte eftersøgningen af Anita Skibsted Bentzen omkring klokken 14, og klokken 16 sendte de en helikopter i luften.

Anita Skibsted Bentzen forlod sin bopæl på Sportsvej i Bryrup i løbet af natten til mandag. Foto: Google

Leder i stort område

Politiet har ingen idé om, hvor den 62-årige kvinde kan være gået hen, og derfor leder de i hele Bryrup og omegn.

Hendes børn siger også, at det er meget usædvanligt for hende at gøre det her, så de ved heller ikke, hvor hun kan være gået hen Anders Olsen, vagtchef, Midt og Vestjyllands Politi

- Vi leder meget bredt, for vi har ingen idé om, hvor hun kan være. Hendes børn siger også, at det er meget usædvanligt for hende at gøre det her, så de ved heller ikke, hvor hun kan være gået hen, siger vagtchefen.

Hverken Anita Skibsted Bentzens børn eller politiet ved, hvornår hun forlod sin bopæl, men politiet formoder, at hun gik hjemmefra natten til mandag.

- Vi formoder, at hun har været væk siden natten til mandag, og så tyder det også på, at hun har forladt bopælen i nedtrykt tilstand, siger vagtchefen.

Han kan dog ikke sige noget om, om den 62-årige kvinde er selvmordstruet.

Opfordrer borgere til at kigge i skurer

Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer alle borgere i og omkring Bryrup at tjekke deres udhuse og helt generelt kigge efter den forsvundne kvinde.

- Vi vil virkelig gerne appellere til, at folk leder efter kvinden og tjekker i skurer, og hvor hun ellers kunne sidde, siger vagtchefen.

Signalement Hun er 62 år

Hun 175 centimeter høj og normal af bygning

Hun har kort til mellemlangt, mørkblondt hår

Hun har briller på

Hun er formentlig iført cowboybukser og en rødlig eller lyslilla jakke

Hvis man ser den savnede kvinde, bedes man kontakte politiet på 114.