Biologens opsang: Lad de gamle træer stå

- Gamle træer er noget af det mest uerstattelige i vores natur, det er naturens svar på Jellingestenene, siger biolog Morten DD fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.

- Desværre har vi i århundreder faret frem med uforståelig brutalitet mod vores gamle træer.

- I landene omkring os passer man på de gamle træer. I England er der 1000 vis af fredede træer, fordi man skatter om de kæmper, der har stået på det samme sted i 1000 år og set lidt af hvert, fortæller han.

-Det er sindssygt artsrig fauna, der knyttet til gamle træer. Vi har bare så uendelig lidt af det i Danmark, siger Morten DD.

Praktisch, quadratisch, gut

- Det, vi danskere kalder skov, er i virkeligheden plantager eller træmarker, plantet i snorlige rækker, praktisch, quadratisch, gut. Det skal gro, for det skal blive til gavntræ og tømmer. En rigtig naturlig skov kommer derimod af sig selv, får lov at gro i fred, som skov har gjort i millioner af år, inden mennesket kom til.

- Det tager ti minutter at fælde et 100 år gammelt træ, men det tager 100 år at få et magen til, siger Morten DD, der ønsker, at flere træer bliver fredede herhjemme.

Opsangen gælder også haveejere

Morten DD opfordrer også til, at haveejere lader træerne stå:

- Hvis man lige har fældet det 100 år gamle træ, fordi det skygger lidt i haven, så tager det altså 100 år at få et nyt.

Grunden til, at gamle træer er vigtige, er, at der er hundrevis af arter som biller, svampe og fugle, som kun lever på gamle træer: - Hvis man fælder gamle egetræer, så mangler alle de arter levesteder, og så uddør de. Listen over arter knyttet til gamle træer, og som er uddøde i Danmark, er rimelig lang, lyder det beklagende fra Morten DD Hansen fra Naturhistorisk Museum.

- Det er lidt træls, at man ikke lever i 500 år, så man kan se et træ, som man har fulgt længe, blive gammelt, siger Morten DD.

Svirrefluer 20 meter oppe

Et gammelt træ kan have en dødsproces, som tager over 1000 år: - Der er måske døde grene, nogle steder bliver det blødt, fordi der er svampe, så kommer der huller efter spætter, der kommer biller, og svirrefluer yngler i vandfyldte lavninger 20 meter oppe i egetræt. Det er sindssygt artsrig fauna, der knyttet til gamle træer. Vi har bare så uendelig lidt af det i Danmark.

Udover ærgrelsen over at vi i Danmar er så dårlige til at passe på de gamle træer, så ærgrer noget helt andet også Morten DD:

På lørdag klokken 19.30 sender TV2 Indsamlingsshowet, Danmark Planter Træer, håbet er at samle penge ind til 1 mio. træer, som skal plantes i skove over hele landet.

Når TV2 på lørdag samler penge ind til træer, vil mange af dem blive plantet i nye skove, som ligger ovenpå grundvandsreservoirer. Det er planen, at træerne ikke skal bruges til tømmer, men blive stående både for at beskytte grundvandet og for klimaets og biodiversitetens skyld. De skal blive stående i rigtig mange år.