Bilist stak af fra politiet, kørte galt og blev fanget af hund

En 27-årig mand var formentligt stærkt påvirket af narko, da han natten til mandag var ude at køre bil i Aarhus N.

Han kørte så usikkert, at han fangede en patrulje fra politiets opmærksomhed omkring kl. 1.00 ved Skejbycentret i Aarhus. Det fik patruljen til at tænde de blå blink, hvilket dog ikke fik den 27-årige mand til at stoppe op.

I stedet satte han farten voldsomt op, kørte i den forkerte færdselsretning.

- Der er nogle biler der må bremse op for at undgå sammenstød, men der sker ingen skade på andre bilister, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden mistede efterfølgende kontrollen over bilen i krydset ved Vorregårds Allé og Nydamsvej. Her skred han ud og ramte ind i en lysregulering, der blev ødelagt.

Bilisten fortsatte flugten til fods og blev til sidst fanget af en politihund i en privat have. Foto: TV2 Østjylland

Stak af til fods

Patruljevognen stoppede bag den ødelagte bil, men bilisten stak af og forsatte sin flugt til fods med en af betjentene i hælene.

En hundepatrulje i nærheden blev tilkaldt, og flugten stoppede brat, da først hunden blev sat fri.

En politihund løber noget stærkere end et menneske, så den får indhentet ham, og holder ham i skak til politiet kommer. Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi

- Mens patruljen følger efter den 27-årige, ringer de efter assistance og der kommer en hundepatrulje til stedet. En politihund løber noget stærkere end et menneske, så den får indhentet ham, og holder ham i skak til politiet kommer, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Manden blev standset i en privat have ved Jævndøgnsvej. Her vurderede politiet, at manden virkede meget påvirket af narko, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.