Historisk villa rives ned til fordel for nybyggeri

Det kan snildt resultere i protester og underskriftindsamlinger, når politikere beslutter at rive historiske byggerier ned for at bygge nyt.

Det har i høj grad også været tilfældet i forbindelse med planerne om at rive en villa på Langelandsgade 106 i Aarhus ned.

Læs også Østjysk by i god udvikling: Men ikke alle holder af byfornyelsen

Villaen fra omkring år 1900 er en del af det såkaldte 'Officerskvarter', og villaen er registreret som bevaringsværdig - dog ikke med en af de høje bevaringsværdier.

Et stort flertal i Aarhus Byråd besluttede i denne uge at godkende planer for at rive villaen ned for at give plads til et etagebyggeri.

Her ses et skitseforslag for et nyt byggeri på Langelands 106. Det er bygherren, der står bag forslaget. Byrådet har dog besluttet at droppe den øverste etage. Foto: Visualisering: Novus Tegnestue

Smid ikke vores historie ud

Politikere i Aarhus Byråd burde have mere respekt for vores kulturarv, lyder det fra socialrådgiver og konservativ folketingskandidat i Østjyllands Storkreds Ali Aminali.

- Jeg er dybt forelsket i Aarhus, og når min lille søn går gennem byen, så skal det ikke kun være højhuse og glitter, han ser, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Aarhus er ikke New York eller London, og vi har noget historie, som vi ikke bare skal smide ud, fordi der skal bygges nyt. Vi får ikke et indblik i Aarhus' historie ved at bygge endnu en stor glasbygning.

Læs også Da Den Gamle By var ny: Historien fra 1914 til 2019

Villaen på Langelandsgade 106 er ifølge Ali Aminali med til at skabe sammenhængskraft og fælles identitet i Aarhus, mener Ali Aminali.

Villa uden værdi

Det er dog ikke tilfældet, hvis man spørger byrådsmedlem Ango Winther (S), der er medlem af teknisk udvalg i Aarhus Kommune.

- Vi har været inde i alle overvejelser omkring nedrivningen og sammenhængen med det øvrige område, og vi har vurderet, at den bygning ikke har nogen værdi for naboområdet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg er helt enig i, at vi skal bevare vores kulturarv, men bare fordi, at noget er gammelt, er det ikke ensbetydende med, at det er bevaringsværdigt.

Læs også Unge genhusede efter dramatisk evakuering - én udtalelse får politiker i det røde felt

Samme holdning møder man hos Heidi Bank, der er politisk ordfører for Venstre i Aarhus Byråd og medlem af teknik- og miljøudvalget.

- Villaen er så ødelagt, og i forhold til de øvrige gamle huse i Aarhus, så synes jeg ikke, at det var den, vi skulle bevare, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Heidi Bank fra Venstre mener heller ikke, villaen på Langelandsgade er værd at bevare. Foto: Venstre

Resultat af byfortætning

Ifølge Heidi Bank er man i Venstre generelt 'meget påpasselig' med opbakning til, at kommunen giver tilladelser til nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Læs også Unge genhusede efter dramatisk evakuering - én udtalelse får politiker i det røde felt

Nedrivningen af villaen på Langelandsgade 106 er et resultat af en kommuneplan, hvor det er blevet besluttet, at der skal byfortættes i Aarhus.

Folketingskandidat Ali Aminali er ikke imod udvikling i Aarhus, som han mener skal have lov til at 'blomstre og forny sig'

- Vi skal selvfølgelig sørge for, at der skal være plads til nye borgere, men jeg mener bare, at der er nogle bygninger, der er værd at bevare, fordi de giver os en indsigt i, hvor vi kommer fra, og hvem vi står på skuldrene af.

Læs også Målmandslegende hylder helt særlige praktikanter fra Randers