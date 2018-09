Antallet af aarhusianere med diabetes stiger: Ny handleplan på vej

- Det er hårdt, når man tager på og får den løftede pegefinger til konsultationerne om, at man ikke må tage mere på. Det føles som et nederlag i graviditeten at få konstateret diabetes, fortæller Lotte Kruse Nielsen fra Malling.

Antallet af aarhusianere med diabetes stiger og stiger, og inden 2030 forventes der at ske en fordobling til i alt 20.000 diabetikere.

00:14 VIDEO: Ifølge Jette Skive er den nye handleplan alle pengene værd. Luk video

Bremse udviklingen

En ny handleplan målrettet børn, gravide og sårbare skal bremse udviklingen i Aarhus Kommune.

Når især sundhed- og omsorgs medarbejdere har kontakt med borgere, vil der i højere grad blive fokuseret på tidlig opsporing, forebyggelse og behandling af type 2-diabetes.

Kan vi bare spare et eller to mennesker at blive udsat for et dårligere liv, så er det jo alle pengene værd. Jette Skive (DF), sundheds- og omsorgsrådmand, Aarhus

- Det er ikke bare fine ord. Det er noget, der skal ud og virke i hverdagen for det enkelte menneske. Kan vi bare spare et eller to mennesker at blive udsat for et dårligere liv, så er det jo alle pengene værd, siger sundheds- og omsorgsrådmand Jette Skive.

Manglede vejledning

Under Lotte Kruse Nielsens første graviditet udviklede hun ikke diabetes, men det gjorde hun, da hun skulle have sit andet barn. Hun lagde sin kost om og involverede familien.

- Jeg fik hurtigt inddraget familien, hvor vi også fik involveret vores store pige i det. Vi fortalte hende, at vi ikke kan få slik i utide, og det kun er hende, der må fredagsslik, fordi mor har sukkersyge, fortæller hun.

Læs også Elektroder måler hjerneaktivitet: Afhjælper hovedpine og stress

Hun fik kosthjælp og tilbud om motion, men hun savnede vejledning under forløbet og efter graviditeten.

- Jeg manglede at blive taget i hånden. Der skal mere undervisning til, og der skal uddannes noget fagpersonale, som måske kun har fokus på gravide med diabetes, mener hun.

Lotte Kruse Nielsen udviklede først diabetes under sin anden graviditet.

Pinlig over at få konstateret diabetes

Det var hårdt for Lotte Kruse Nielsen at få konstateret diabetes. Hun oplever, at mange andre gravide kvinder i samme situation, har det på samme måde.

- Jeg er med i en gruppe på Facebook, hvor mange skriver, at de er rigtig kede af at få det konstateret, og de har grædt i flere dage. Jeg tror, at nogen synes, at det er lidt pinligt, fordi man hurtigt tænker, at det har man selv været med til at påføre sig.

Når man udvikler diabetes under graviditeten, er det en midlertidig sukkersyge, der især rammer overvægtige.

Jeg manglede at blive taget i hånden. Der skal noget mere undervisning til. Der skal uddannes noget fagpersonale, som måske kun har fokus på gravide med diabetes. Lotte Kruse Nielsen, Malling

- Jeg blev selvfølgelig lidt ked af, fordi jeg ikke havde det ved første graviditet. Det betød, at jeg lagde min kost om. Jeg lod være med at spise en halv liter is hver aften, som jeg havde lyst til, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Fokus på patienten

I Diabetesforeningen ser man meget positivt på handlingsplanen fra Aarhus Kommune, som blot er den anden kommune i landet ud over København, der har en specifik indsats på området.

- Vi har set positive fremgange. Gevinsten skal helst mærkes hos det enkelte menneske med diabetes og familien omkring. Det må være det primære. Det er trods alt dem, der har sygdommen, fortæller Kristian Johnsen, faglig direktør i diabetesforeningen.

02:05 VIDEO: Kristian Johnsen er glad for Aarhus Kommunes nye handleplan. Luk video

Diabetesforeningen mener, at der er fokus på de rigtige ting i handleplanen.

- I det store hele synes vi, at der er fokus på de rigtige ting. Det er klart, at ordene skal følges af handling, og handling kræver som regel penge. Det vil vi følge nøje med i.

Lotte Kruse Nielsen er også glad for, at der bliver handlet.

- Der er langt til målet, men jeg tror, at de kan komme i mål med det, fortæller hun.

Læs også Sygehusansatte udvandrer fra møde: Må vi overhovedet sige noget?