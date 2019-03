Amerikansk rockstjerne donerer stort beløb til østjysk forening

Da den første mail tikkede ind, troede Annette Rask Krogsøe ikke sine egne øjne. I mailen stod der, at foreningen Natur & Ungdom i Skanderborg, som hun er sekretariatsleder for, var blevet tildelt 25.000 dollars - 164.000 danske kroner.

Det lignede et Ghaneser-brev, og vi troede ikke rigtig på det. Annette Rask Krogsøe, sekretariatsleder, Natur & Ungdom.

- Det var en mail fra en organisation i Tyskland. Det lignede et Ghaneser-brev, og vi troede ikke rigtig på det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Alligevel forsøgte foreningen at få verificeret mailen. Først fandt de frem til, at der rent faktisk var en tysk organisation med det navn, som var afsender på mailen, og derefter kunne også foreningens bank verificere, at den altså var god nok.

De 25.000 dollars stammede fra Paul Simon. Han havde udpeget den tyske organisation til at finde projekter i de lande, hvor han spillede afskedsturné sidste efterår.

- Det er da fantastisk, at han har sådan en indstilling. Han skriver i sit takkebrev, at han gerne vil ’give back’ til det publikum, der har støttet ham i mange år, siger Annette Rask Krogsøe.

Tilbage i 2002 var Paul Simon på besøg i Randers, hvor han spillede på Randers Stadion. Foto: Jeanne Kornum - Ritzau Scanpix

I det signerede brev til Natur & Ungdom skriver Paul Simon blandt andet.

- Jeg nåede frem til den konklusion, at jeg kunne finde en eller to organisationer, som laver noget grundlæggende, hvert sted jeg besøgte på turneen, og tilbyde en kontant gave, som forhåbentlig vil efterlade en varig effekt. Vær så venlig at acceptere denne donation på $25.000 til Natur & Ungdom, som støtte til foreningens fortsatte indsats.

Formand troede, det var en joke

Natur & Ungdoms formand, Peter Laurents, troede heller ikke sine egne øjne, da han hørte om donationen.

Jeg er stadig lidt starstruck og har ingen ide om, hvordan han har fået øje på os. Peter Laurents, formand, Natur & Ungdom.

- Jeg troede, det var en joke første gang, jeg hørte det. Der er ikke meget i Natur & Ungdom, der kan associeres til Paul Simon, siger Peter Laurents og fortsætter:

- Da vi så fik dokumentet i hånden, hvor der står, at han gerne vil gøre noget ude lokalt, så giver det god mening. Vi gør jo netop ting ude i det lokale, hvor der er børn og natur.

Peter Laurents spekulerer dog stadig i, hvordan verdensstjernen har fået øje på foreningen med hovedkontor i Skanderborg.

- Jeg er stadig lidt starstruck og har ingen ide om, hvordan han har fået øje på os, siger han og fortsætter:

- Det er super fedt, at en verdensstjerne, som ham, giver sådan en donation. Det er mega fedt og en kæmpe anerkendelse. Det var ikke noget, vi havde set komme.

Paul Simon er blandt andet kendt for sin tid i duoen 'Simon & Garfunkel'. Foto: Ritzau Scanpix

Falder på et tørt sted

Sekretariatsleder Annette Rask Krogsøe fortæller, at donationen udgør 8-10 procent af foreningens årlige omsætning.

- Vi er virkelig taknemmelige. De falder på et tørt sted, fordi vi er en lille forening.

Hun fortæller, at pengene skal bruges på at lave flere aktiviteter rundt omkring i landet.

- De skal bruges til styrke vores arbejde lokalt på naturformidling. Der kan pengene være med til, at vi kan lave nogle endnu bedre tilbud for børn og unge.

Paul Simon er kendt for både sin solokarriere og sin tid i 'Simon & Garfunkel'. Han gæstede Østjylland i 2002, da han spillede koncert i Randers.