Alle jublede over ny 'campinglov' - nu er der bump på vejen

Udenlandske lastbilchauffører fylder meget på de proppede rastepladser langs motorvejsnettet i Østjylland.

Det skaber campinglignende forhold, som regeringen og Dansk Folkeparti har prøvet at komme til livs med ny lov, som betyder, at lastbiler maksimalt må holde parkeret på rastepladserne i 25 timer.

Men nu vil EU have Danmark til at annullere den nye regel om tidsbegrænset parkering for lastbiler.

Det er torsdag meldingen fra EU-Kommissionen, der truer med en retssag, hvis Danmark ikke retter ind.

Det skal EU slet ikke blande sig i. Det er et problem, der har stået på længe og det er kun ret og rimeligt, at vi slår ned på det her. Kim Christiansen, der er trafikordfører for Dansk Folkeparti

Hviletidsregler og sikkerhed

I en såkaldt åbningsskrivelse opfordrer kommissionen til, at Danmark dropper tidsbegrænsningen på 25 timer. Tidsbegrænsningen er ifølge EU ulovlig.

- Denne tidsbegrænsning påvirker navnlig udenlandske transportører og udgør forskelsbehandling på grund af nationalitet, hvilket er forbudt ifølge EU-traktaterne, hedder det i brevet til Danmark.

EU-Kommissionen kritiserer også, at den nye danske regel, der trådte i kraft 1. juli, gør det umuligt at overholde hviletidsreglerne.

Og de regler er både afgørende for sikkerheden på vejene og for chaufførernes rettigheder, hedder det.

Kommissionen mener også, at den nye regel påvirker udenlandske selskabers ret til at levere transporttjenester i Danmark.

Mange chauffører lever og bor i deres lastbiler i flere uger ad gangen

EU skal blande sig udenom

Kim Christiansen, der er trafikordfører for Dansk Folkeparti, kæmpede i sin tid for en strammere kurs over for lastbilchaufførerne og ønskede en tidsbegrænsning på 18 timer.

Han tager brevet fra EU med ophøjet ro.

- Det skal EU slet ikke blande sig i, men det kommer ikke som en overraskelse. Det her er orkestreret af de østeuropæiske lande, der ikke er særligt begejstrede for den her lov, siger Kim Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

35-årige Gabriel er uddannet ingeniør og har arbejdet som militærbrandmand i den rumænske hær. Han ville ønske, at han ikke arbejdede som lastbilchauffør.

Der er som nævnt tale om en opfordring, men åbningsskrivelsen fra EU er også første skridt på vejen mod EU-Domstolen. Danmark har nu to måneder til at svare.

- Den opfordring har vi ikke tænkt os at følge. Det er et problem, der har stået på længe og det er kun ret og rimeligt, at vi slår ned på det her, siger Kim Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg mener nærmest ikke, at de har nogen sag. Jeg imødeser det her med sindsro.

Hvis kommissionen er utilfreds med det danske svar - og det lader til at blive tilfældet - kan den tage næste skridt. Det vil være i form af en såkaldt begrundet udtalelse.

Hvis Danmark og EU-Kommissionen stadig ikke kan blive enige, kan sagen ende ved EU-Domstolen.

Udover tidsbegrænset parkering har regeringen og DF også hævet det generelle bødeniveau for ulovlig parkering på rastepladserne fra 510 kroner til 2000 kroner.