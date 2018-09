Akut Hjerteklinik åbner i Randers: - Større tryghed for patienter

God og hurtig behandling uden unødig indlæggelse er noget af det, den nye Akut Hjerteklinik på Regionshospitalet i Randers skal sikre.

Hvis en borger i Randers-, Favrskov-, Norddjurs eller Syddjurs kommune oplever akut opståede symptomer på en hjertesygdom, kan de allerede fra den 10. september bliver henvist til Akut Hjerteklinik.

- Det er patienter, hvor den praktiserende læge er i tvivl, om der er noget alvorligt i forhold til hjertesygdomme eller blodpropper, så kan de få en ambulant undersøgelse på Akut Hjerteklinikken, fortæller Liv Gøtzsche, som er overlæge i Akut Hjerteklinik, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere har praktiserende læger henvist alle syge borgere med hjerteproblemer til indlæggelse i Akutmodtagelsen. Fremover vil borgerne kunne gå direkte fra egen læge til behandling i klinikken.

- Fordelen er, at patienterne bliver mødt af speciallæger, som ser og tager imod patienten. Vi får alle undersøgelser og prøver hurtigt. Patienterne kan dermed undgå indlæggelse, fortæller Liv Gøtzsche.

Med den nye klinik forventer Regionshospitalet i Randers, at syge borgere med mistanke om hjertesygdom kan få en hurtig afklaring på deres hjerteproblemer.

Liv Gøtzche glæder sig til at komme, at klinikken åbner. Foto: Helle Brandstrup Larsen

- De får en meget hurtig afklaring, og det hele bliver klaret på en gang, siger hun.

Kontakten mellem Akut Hjerteklinik og de praktiserende læger kommer til at spille en vigtig rolle.

- Vi har en god kontakt til de praktiserende læger. Normalt kan de ambulante notater ligge i noget tid. Her bliver de skrevet med det samme, så de praktiserende læger kan følge op på de ting, som der måtte være.

De ser meget frem til, at Akut Hjerteklinikken åbner.

- Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med det. Der er nogle undersøgelser, vi ikke kan lave hver dag, men vi arbejder hårdt på, at vi kommer til at kunne det.

Til at starte med vil klinikken have åben alle hverdage mellem klokken 8 og 16.