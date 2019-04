AGF tager enormt skridt mod overlevelse i Superligaen

AGF er særdeles tæt på at sikre endnu en sæson i Superligaen, mens Sønderjyske går en nervepirrende fremtid i møde i de næste runder.

Det stod klart, da AGF mand vandt 1-0 på udebane over Sønderjyske i tredje runde i pulje 1 i nedrykningsspillet i Superligaen.

Dermed har AGF således 38 point på puljens førsteplads, mens Sønderjyske er nummer tre med 29 point.

Puljens øvrige hold, Horsens og Vejle, har henholdsvis 32 og 29 point, og der resterer tre spillerunder.

I mandagens opgør var Sønderjyske i store perioder ellers det dominerende mandskab, men AGF slog kynisk til med et mål lige før pausen.

Sønderjyske dominerede kampen - men det var AGF, der vandt. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Sønderjyske satte sig på opgøret

Fra kampens indledning satte Sønderjyske sig således på opgøret, og det var tydeligt, at hjemmeholdet ønskede at revanchere indsatsen fra det seneste 1-4-nederlag mod Vejle.

Især sønderjydernes Peter Christiansen var en trussel for udeholdets forsvar, og efter 21 minutter fik angriberen en stor chance for at bringe Sønderjyske i front.

Christiansen fik bolden i helt fri position, men han sparkede lige på AGF-målmand Kamil Grabara.

Under kampen var der var mere glæde at spore hos AGF-cheftræner David Nielsen end hos Sønderjyskes træner, Glen Riddersholm. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Sønderjyske fortsatte presset mod gæsternes mål, men efter 40 minutter slog AGF kynisk til.

Casper Højer Nielsen slog et skarpt indlæg ind til angriber Patrick Mortensen, som elegant flugtede bolden i mål til 1-0.

Sønderjyske forsøgte ihærdigt at kæmpe sig tilbage i opgøret, og holdet formåede i lange perioder at presse AGF langt tilbage på banen.

Presset var tæt på at udmønte sig i en scoring efter 87 minutters spil, da forsvarer Kees Lujickx fik en stor mulighed, men hollænderen sparkede lige på Kamil Grabara.

AGF havde ikke meget at byde på rent offensivt, men holdet formåede at forsvare sig til en snæver 1-0-sejr, som må give fodboldmæssig ro i Aarhus.

