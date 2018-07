AGF-spillere ryger i totterne på hinanden til træning

AGF-spillerne Dino Mikanovic og Jakob Ankersen kom i infight under torsdagens træning på Fredensvang.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Episoden fandt angiveligt sted under en træningsøvelse, hvor kroatiske Mikanovic blev utilfreds med den tidligere Esbjerg-spiller, og de råbte ad hinanden.

Ifølge avisen ramte Mikanovic derefter Ankersen med et slag, før spillerne blev adskilt af de øvrige spillere og trænere.

Cheftræner David Nielsen gav spillerne en påtale og sendte dem ud for at hente bolde sammen, og mere vil den tidligere angriber ikke gøre ud af episoden.

- Det er varmt, og det er, hvad der sker nogle gange til træning. Det er ikke første og heller ikke sidste gang, det kommer til at ske, så det måtte vi lige påtale, og de har løst det mellem sig herefter, siger David Nielsen til Århus Stiftstidende.

AGF har samlet to point sammen i de to første kampe af superligasæsonen ved at spille 0-0 ude mod FC Midtjylland og 1-1 hjemme mod FC Nordsjælland.

Holdet jagter en bedre placering end i sidste sæson, hvor AGF måtte tage til takke med en tiendeplads i grundspillet.

I slutningen af sæsonen tankede David Nielsens tropper dog en smule selvtillid, da AGF nåede frem til den afgørende kamp om en plads i Europa League-kvalifikationen mod FC København.

Den kamp trak FCK sig sejrrigt ud af.

AGF er i disse dage i gang med forberedelserne til mandagens udekamp mod oprykkeren Vejle.

