AGF slår rekord – tribuner proppet til randen

22.175 tilskuere så søndag kampen mellem AGF og Silkeborg på Ceres Stadion i Aarhus.

AGF har lige scoret på dette billede under søndagens kamp. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Det er ny Superliga-rekord. Bundrekorden var 1500 – også mod Silkeborg, så det er lidt sjovt, lyder det fra Søren Højlund Carlsen, der er presseansvarlig for AGF.

Aldrig har så mange været på stadion til en AGF-kamp. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Der er 19.000 siddepladser, og derfor var det nødvendigt også at tage løbebanen i brug til de mange fans.

Nogle gæster oplevede dog det store antal gæster som utrygt.

En tilskuer har taget billeder af de fyldte tribuner. Foto: Lykke Tjerrild

Hun oplevede, at folk stod på trapperne, så man ikke kunne komme ud. Foto: Lykke Tjerrild

- Der er mennesker på alle trapper, og de spærrer flugtvejene, så man ikke kan komme ud. Man bliver helt bange, lyder det fra AGF-fan Lykke Tjerrild, der er vant til at komme på stadion.

Også på AGFs Facebook-side kommenterer flere på de mange tilskuere.

Men ifølge AGF er der styr på sikkerheden.

- Vi lukker ikke flere ind, end der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det var også derfor, vi udskød kampstart med 10 minutter, lyder det fra Søren Højlund Carlsen, der tilføjer, at tilskuerne ikke har noget at bekymre sig for.

Læs også 13 brande på to måneder i samme boligområde

Grunden til det store fremmøde er, at Stiften og det tidligere søsterselskab Stibo (Aarhuus Stiftsbogtrykkerie) har inviteret aarhusianerne til gratis kamp i anledning af deres 225 års jubilæum.

Silkeborg IF vandt superligabraget 4-3.