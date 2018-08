AGF-komet på U21-landsholdet: Jeg holder benene på jorden

U21-landstræner Niels Frederiksen satte i dag navne på de spillere, der er med i truppen til kampene mod Finland og Litauen i september.

Heriblandt var syv debutanter og én af dem er AGF's unge altmuligmand Jens Stage.

- Det er super fedt. Jeg synes, jeg er inde i fin periode. Holdet har efter sommerferien haft stabilt udtryk. Så er jeg glad for at det blevet bemærket, fortæller Jens Stage til Skipperligaen.

Fra Brabrand til U21-landsholdet

Det er gået stærkt for den 21-årige Jens Stage, siden han for to år siden skiftede til AGF fra 2. divisionsklubben Brabrand.

I gårsdagens 1-1-kamp mod FC København bar han anførerbindet og scorede kampens første mål, og Stages femte i den hvide trøje.

- Som du siger, så er det gået hurtigt. Men jeg holder benene på jorden. Jeg er stolt over at starte inde for AGF, og stolt over at være anfører i går i Pierres (Kanstrup, red.) fravær. Og jeg er stolt over at være udtaget.

Først og fremmest skal jeg måles med de allerbedste. Det ser jeg frem til. Jens Stage

Har måttet knokle

Selvom Jens Stage blot er 21-år, så er det relativt sent, han kom ind omkring et elitemiljø i fodboldens verden. Og det har da også krævet hårdt arbejde for ham at nå dertil, hvor han er i dag.

- Min udvikling har ikke kommet let til mig, jeg har været nødt til at knokle for det. Jeg har måtte finde mig i at tabe en gang i mellem. Jeg har flere gange fået at vide, at jeg ikke er god nok. Så jeg har måtte knokle på for at nå hertil, fortæller Jens Stage.

Hvad kan du få ud af at spille på u21-landsholdet?

- Der er mange dygtige spillere, men jeg skal heller ikke glemme, hvad jeg står for. Jeg skal komme med en energi.

U21-landsholdet er et godt udstillingsvindue. Hvad er fremtidsplanerne?

- Det ved jeg ikke, jeg er glad for at spille i AGF. Jeg har lige skrevet under på en fem årig aftale, så jeg er glad for at være i AGF. Men det er klart, at det er et flot udstillingsvindue, og jeg er glad for at være med.

Herunder kan du se et længere interview med Aarhus-drengen Jens Stage, som blev optaget kort inden sæsonstart.