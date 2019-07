AGF-direktør ville beholde Stage: Han ville selv til FCK

Det ærgrer AGF's administrerende direktør, at superligaklubben mandag måtte sælge viceanfører Jens Stage til FC København.

Direktøren så gerne, at midtbanespilleren var blevet i Aarhus, men det var Jens Stages eget ønske at flytte til hovedstaden, siger Jacob Nielsen.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil have beholdt og bygget holdet op om en så vigtig spiller. Han er en af klubbens egne, og han bar Aarhus-dna'et, så på den måde er det lidt ærgerligt, siger AGF-direktøren.

Hvorfor solgte I ham, hvis I gerne ville beholde ham?

- Vi solgte ham, fordi Jens Stage gerne ville. Det var et brændende ønske fra hans side at kunne sige ja til den her mulighed. Så fik vi en pris fra FC Københavns side, så vi også synes, at et salg kunne forsvares.

- Bestyrelsen har selvfølgelig været med inde over, det er den i alle transfers over en vis kaliber, siger Jacob Nielsen.

Jens Stage kom til AGF fra Brabrand tilbage i 2016. Siden har han udviklet sig til at være en stor profil på holdet og også viceanfører i klubben. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Ville hellere sælge til udenlandsk klub

Gør det ekstra ondt at sælge en spiller til et hold i samme række?

- Hvis det endelig skulle være en dansk klub, var FC København nok den eneste mulighed. Men ja, vi havde gerne solgt Jens til en udenlandsk klub.

- Vi havde også tilbud, der matchede, men det ønskede Jens ikke, og derfor efterkom vi hans ønske.

- Han har gjort det godt for AGF, og vi ønsker også at være attraktiv for kommende spillere, der skal tiltrækkes til klubben, og der er det her også et signal om, at sådan noget her kan løse sig, hvor alle parter bliver glade, siger Jacob Nielsen.

Jens Stage får et klap på skulderen af AGF-cheftræner David Nielsen, da han blev skiftet ud i en udekamp mod Hobro. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Vil hente nye spillere

Salgsprisen overgår det beløb, som AGF modtog for spillere som Morten "Duncan" Rasmussen, Leon Andreasen og Aron Johannsson. Det sender dog ikke AGF på storindkøb.

BLÅ BOG: Jens Stage Navn: Jens Dalsgaard Stage. Født: 8. november 1996 (22 år). Tidligere klubber: AGF, Brabrand, Lyseng. Antal superligakampe: 86. Landsholdskarriere: * En kamp for U18-landsholdet. * Syv kampe for U21-landsholdet. * Deltagelse ved U21-EM i 2019. Kilder: Transfermarkt, FC København, Dansk Boldspil-Union, superstats.dk.

- Det er uden tvivl det største salg i klubbens historie. Det er meget større end dem, vi tidligere har solgt. Der ligger nogle perspektiver, der kan gøre det til et endnu større salg på sigt.

- Vi skal bruge nogle af pengene på nye spillere, men vi kommer ikke til at bruge alle pengene på vilde transfers.

- Vi er i gang med at bygge holdet op, og det er stadigvæk et mål, at vi skal komme styrket ud af transfervinduet, og det tror jeg, at "PC" (AGF-sportschef Peter Christiansen, red.) kan sørge for igen, siger Jacob Nielsen.

