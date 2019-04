AGF beklager og begraver spionagesagen

De sidste par dage har et af de helt store samtaleemner i dansk fodbold været, at AGF forud for kampen mod AaB pludselig fik adgang til nordjydernes data via programmet Sideline. Et program klubberne blandt andet bruger til startopstillinger og opstillinger på dødbolde.

Derfor blev der spekuleret i, hvorvidt de data var nået frem til cheftræner David Nielsen og om informationerne blev udnyttet i kampen mod AaB, som AGF dog tabte 3-1.

På sin hjemmeside skriver AGF nu, at hele miséren skyldes en administrativ fejl. Og samtidig beklager AGF over for sine nordjyske kolleger.

- AGF beklager, at klubben ikke har gjort AaB opmærksom på det hul, der ved en administrativ fejl er opstået til AaB's data via AGF's brugerlogin og password. Som det dog også er blevet understreget, har AGF ikke gjort brug af den data, der har været adgang til, i forbindelse med Superliga-kampen mellem de to klubber d. 17. marts eller i andre henseender, lyder det på agf.dk.

Samtidig meddeler AGF, at sagen er lukket.

- Efter at have været i dialog med Sideline og AaB omkring den adgang, AGF ved en administrativ fejl har haft til AaB-data i systemet Sideline via AGF’s egen konto, har begge klubber besluttet at lukke sagen ned.

- For alle parter er det en beklagelig sag, som er opstået på grund af en række administrative fejl, som der nu er blevet rettet op på. Klubberne er i enighed nået frem til at lukke den ned, og AGF har af samme årsag ikke yderligere kommentarer, lyder det endvidere.

