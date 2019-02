Ældre kan få lov at dø udenfor i nyt shelter

En gruppe ældre fra Skæring Plejehjem havde onsdag udskiftet de varme stuer med varme jakker og huer.

Anledningen var, at plejehjemmet indviede deres nye udendørs shelter, der skal være et sted, hvor ældre kan nyde naturen, eller hvis de ønsker det, kan de også få lov at dø udenfor.

85-årige Bente Lassen er gammel campist og vil gerne sove ude i det fri.

- Vi har nogle pårørende, der siger, at de savner at ligge ved siden af deres mand eller holde ham noget mere i hånden, og det kan det bruges til. Man kan også ligge hernede og afslutte livet, hvis man ønsker det, siger forstander Helen Hermansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Shelteret er designet, så der er plads til en plejeseng i det, og det har været særligt vigtigt for forstanderen.

Brug for at komme ud

Mange af vores beboere er sengeliggende, men de har brug for at komme ud og være i haven og nyde luften og temperaturen. Helen Hermansen, forstander på Skæring Plejehjem.

- Meningen med shelteret er, at de ældre kan være derinde og nyde bålet, luften og livet, siger forstanderen og tilføjer:

- Mange af vores beboere er sengeliggende, men de har brug for at komme ud og være i haven og nyde luften og temperaturen. Det giver en anden træthed og noget andet at tale om end bare at sidde inde bag plejehjemmets fire vægge.

Shelteret er et blandt flere tiltag på plejehjemmet i Skæring, der skal få de ældre til at komme mere ud i naturen. De har også et kartoffelbed og et bålsted.

Det var en af plejehjemmets beboere, Bente Lassen, der klippede den røde snor ved indvielsen af shelteret.​

85-årige Bente Lassen bor på plejehjemmet, og hun vil gerne prøve at sove udenfor i det nye shelter.

- Jeg er gammel campist og kan godt lide at sove udenfor - så længe der er tag over hovedet, vel og mærke, siger Bente Lassen.

Børn kommer forbi

Plejehjemmet har et samarbejde med institutioner og spejdere, der kan bruge shelteret og bålpladsen ved siden af.

Det skal skabe en anderledes stemning hos de ældre.

Den der generationseffekt, det giver, når man ser de ældre sammen med børnene, den er simpelthen guld værd. Helen Hermansen, forstander på Skæring Plejehjem.

Der blev serveret champagne og popcorn over bål, da shelteret blev indviet.

- Den der generationseffekt, det giver, når man ser de ældre sammen med børnene, den er simpelthen guld værd, og vi kan se, hvordan det varmer hjerter rundt omkring, siger forstanderen.