AC Horsens udnytter overtal og slår modløse Vendsyssel

AC Horsens tog en sjælden hjemmesejr, da holdet tidligt søndag eftermiddag slog Vendsyssel FF med 3-0 i Superligaens 22. spillerunde.

Sejren på hjemmebanen er den første siden september sidste år, og det var tydeligt at mærke, at de tre point på eget græs lunede for Bo Henriksens mandskab.

Læs også Ny AGF-bomber jubler over forløsende scoring

Med resultatet kravler Horsens op på femtepladsen, mens Vendsyssel er på 13.-pladsen.

Vendsyssel havde det svært mod de fysisk stærke værter, og betingelserne blev ikke bedre for gæsterne, da kantspilleren Jon Thorsteinsson modtog sit andet gule kort og måtte forlade banen efter 33 minutter.

To skud på træværket

Herefter trykkede hjemmeholdet på for at kunne gå til pause med en føring, og det var da også tæt på efter 42 minutter, da Horsens-anfører Mathias Nielsens afslutning blev reddet på stregen, så stillingen forblev 0-0.

Anden halvleg tegnede til at blive en lang en af slagsen for Vendsyssel, og da der var spillet otte minutter, havde Horsens ramt træværket to gange.

Først ved Horsens-anfører Mathias Nielsen, og kort efter var det venstrebacken Michael Lumb, der sendte et skud på stolpen.

Igen igen var det især på dødbolde, at AC Horsens var farlige. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Forsvarer blev dobbelt målscorer

Men så var heldet også opbrugt for nordjyderne. Efter 54 minutter bragte Horsens sig foran med 1-0, da midterforsvareren Mads Juel Andersen nåede højest tæt under mål og bragte hjemmeholdet foran.

Blot to minutter senere blev det også 2-0, da Horsens-angriber Oliver Drost udnyttede, at Vendsyssel-målmand Michael Tørnes ikke holdt bolden efter en afslutning.

Horsens var i total kontrol, og Vendsyssel formåede ikke at skabe noget som helst fremad banen.

Efter 73 minutter fik gæsterne dødsstødet, da forsvarsspiller Mads Juel Andersen scorede sit andet mål i kampen til stillingen 3-0, som også blev kampens slutresultat.