AC Horsens forstærkes med serbiske vitaminer fra Club Brugge

AC Horsens har indgået en lejeaftale med Club Brugge om forsvarsspilleren Erhan Masovic.

Det oplyser Superliga-klubben på sin hjemmeside.

Den 20-årige spiller bliver en del af AC-truppen med øjeblikkelig virkning og kan muligvis allerede opleves på grønsværen, når AC Horsens søndag tørner mod Silkeborg IF i Superligaen.

Club Brugge købte serberen for to år siden. I sidste sæson var den 189 centimeter høj forsvarsspiller lejet ud til AS Trencin i den slovakiske liga.

Manager for Horsens AC, Bo Henriksen, ser frem til at arbejde med den 20-årige forsvarsspiller.

- Erhan Masovic blev købt for mange millioner af en storklub som Club Brugge, og vi er stolte over, at vi kan tiltrække en spiller med så stort et potentiale. Han har spillet mange kampe for Serbiens U21-landshold og var med på holdet mod Danmark for ikke så længe siden. Vi har kigget på ham gennem længere tid, siger Bo Henriksen i en pressemeddelelse.

Erhan Masovic er lejet for resten af sæsonen, og han har allerede fået et godt indtryk af sin nye klub.

- Jeg har hørt mange spændende ting om den danske liga, og det var en god mulighed for mig at komme til AC Horsens. Jeg er kommet til AC Horsens for at hjælpe klubben med at skabe gode resultater, og jeg er meget glad for at være her, lyder det fra Erhan Masovic.

Horsens AC møder Silkeborg IF søndag klokken 12. Det sker i Jysk Park i Silkeborg.

