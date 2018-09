Aarhus Symfoniorkester sætter gang i glade babyer

Clara Friis er 0 år gammel. Torsdag rockede hun med til klassisk koncert på Dokk1 i Aarhus.

- Hun virker glad, og bliver både lidt ophidset og også rolig alt efter musikken, fortæller hendes mor Katarina Göbel Friis.

Clara og mor Katarina nyder musikken.

Selvom hun ikke er fyldt ét år endnu, så ved hun godt, hvad der hitter, når det kommer til musik.

- Jeg tror, det er Bamse og Kylling. Det hører vi meget derhjemme, fortæller Claras mor.

På Dokk1 torsdag blev børnesangene spillet af Aarhus Symfoniorkester. Clara er nemlig en del af en klub, som kan være svær at komme ind i. Du skal nemlig være født i 2018.

- Vi har inviteret alle børn, der er født i 2018 til at blive medlem af Musikkens Børn, som laver koncerter, fortæller Mette Storgård Jensen, som er projektleder i Aarhus Symfoniorkester.

Aarhus Symfoniorkester spillede børnesange for de mange babyer.

1200 børn er tilmeldt til at høre gratis koncerter med Aarhus Symfoniorkester, hvor der bliver spillet børnesange på klassiske instrumenter.

- Musik er fuldstændig fantastisk. Det at få et nært forhold til sit barn gennem musikken, det er så berigende. Det vil vi gerne investere og medvirke til, siger Mette Storgård Jensen.

Det giver både de små poder noget, men også forældre eller bedsteforældre som er med.

- Det er helt særligt, at få lov til at hive tre kvarter ud af kalenderen, hvor det kun handler om bare at være sammen om musikken.

Mere behageligt for en baby

Imens musikken spiller, så optræder musik- og bevægelseslærer Signe Thorborg Addison fra Aarhus Musikskole.

- Det er mere behageligt for en baby, at være i et rum fyldt med mennesker, hvis der er musik – end hvis rummet er fyldt med snak og tale, siger Signe Thorborg Addison.

Hun får hjulpet forældrene på vej med lege og bevægelser for at komme ind i den stemning, musikken er med til at give.

- Det er en stor sanselig oplevelse for børnene, at komme så tæt på instrumenterne og den lyd – og se musikerne spille, fortæller Signe Thorborg Addison.

Signe Thorborg Addison sætter gang i fagter og lege for børnene.

Udover at gøre de små interesseret i klassisk musik, så skal det også give forældrene inspiration til, hvordan man kan bruge musik i dagligdagen.

- Det vækker deres sanser, og gør dem vågne og aktive. Tit gør det dem glade og være med til at påvirke følelser og sindsstemninger, siger Signe Thorborg Addison.

Katarina Göbel Friis håber da også, at Clara Friis vil interessere sig for musik, når hun bliver ældre.

- Jeg kommer selv fra en familie med fire søskende, og vi har alle spillet musik. Jeg har spillet klaver, så for mig betyder det meget – og det bliver spændende, om hun gider på et tidspunkt at spille musik.

