41-årige fik slået tænder ud: Tabt telefon fældede voldsmand

En 41-årig mand blev søndag formiddag umotiveret slået ned i Randers. En 23-årig mand er anholdt og sigtet i sagen.

Ved 11-tiden kom den 41-årige gående i området ved Fabersvej i det centrale Randers. Her mødte han tre mænd, der begyndte at tale grimt til ham, da han skulle passere dem. Efter en mindre ordveksling for den ene af de tre mænd, den 23-årige, hen til den 41-årige og slog ham et par gange i ansigtet.

- Den 41-årige har nogle rifter i ansigtet og på læben, og han har derudover fået slået et par tænder i stykker og ødelagt sine briller, siger Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

De to andre mænd, som var sammen med den 23-årige, tog derefter fat i ham og fik ham væk fra stedet.

Tabt telefon ledte til gerningsmand

Men under episoden tabte den 23-årige sin mobiltelefon.

Politiet sendte hurtigt en patrulje ud til stedet, og ikke langt derfra fik politibetjentene øje på tre mænd ved Q8 på Mariagervej, som passede på signalementet.

Overfaldet skete på Fabersvej i Randers, og ikke langt derfra på en tankstation lykkedes det politiet at finde den 23-årige mand, som nu er sigtet i sagen.

Patruljen tog kontakt til de tre mænd, og her kunne de se, at den 23-årige havde synlige skader på knoerne og blødte fra hånden.

Den 23-årige nægtede dog i første omgang ethvert kendskab til overfaldet.

Men da politiet kunne fortælle ham, at han havde tabt sin telefon under overfaldet, og at de havde den, erkendte han, at det var ham, der havde slået den 41-årige.

Den 23-årige er nu sigtet for overfaldet, og han har forklaret politiet, at 'der ikke var nogen særlig grund til, at det lige blev den 41-årige, der blev overfaldet'.