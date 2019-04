25.000 kvadratmeter solceller giver varme til familier i hundredevis

Nogle af borgerne i Favrskov Kommune får nu grønnere varme i radiatoren. Lørdag blev et kæmpe solfangeranlæg nemlig indviet i Hadsten.

- Det skal levere varme til det, der svarer til 800 familier, så det er med til at sikre en lang række familier billig og CO2-neutral varme, siger Anders G. Christensen (V), der er formand for teknik og miljø i Favrskov Kommune.

Det er en rigtig stor dag for os. Vi har fået solvarme til Hadsten, det har vi arbejdet på i et halvt år, så vi er utrolig tilfredse i bestyrelsen. Niels Jørgen Bärtel, bestyrelsesformand, Hadsten Varmværk

Anlægget fylder 25.000 kvadratmeter, og det kan forsyne cirka 16 procent af borgerne på en normal sommer og op til 20 procent på en god sommer.

Niels Jørgen Bärtel er bestyrelsesformand for varmeværket, og de har længe set frem til åbningsdagen.

Det hører til Hadsten Varmeværk, og derfor er der store smil på læberne blandt folkene, der har deres daglige gang der.

Et skridt på vejen

Solfangeranlægget er et led i en større varmeplan, Favrskov Kommune har lagt. I 2035 er målet, at al husopvarmning er baseret på vedvarende energi.

Solcelleanlægget har kostet 50 millioner kroner at opføre.

- Der spiller Hadsten varmeværk jo sammen med de fem andre varmeværker i kommunen en vigtig rolle i at sikre det. Vi er oppe på 80 procent af den kollektive varmeforsyning er fra vedvarende energi, og der er solvarmeanlægget her jo endnu en facet, siger Anders G. Christensen.

Anlægget har kostet 50 millioner kroner, men ifølge Anders G. Christensen (V) er det en god investering – både for miljøet og kommunens økonomi.

- Hvis det skulle laves på andre brændselstyper har det jo også en pris. Så det er en samfundsøkonomisk god investering, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hinnerup Garden leverede stemningsmusik til det, der må siges at være en festdag for Hadsten Varmeværk.