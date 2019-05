25.000 biler smadres årligt i Grenaa

Wauw, bare wauw. Det ser så vildt ud, når kræfterne slippes løs hos Stena Recycling i Grenaa og en tidligere, ganske pæn personbil med enorm kraft mases i smådele.

En hel bil ad gangen

Det kan ikke svare sig at tage motor eller sæder ud på forhånd, det er kun airbag og olien, som er fjernet.

Resten af bilen proppes ind i den store kværn, og først derefter begynder sorteringen.

Danmarks mest moderne genanvindingsanlæg ligger i Grenaa.

Det sker på lange samlebånd, hvor sigter, magneter, vibrationer og luftstrømme skiller materialerne fra hinanden. Jern, aluminium og plastik ryger i hver sin bunke og bliver derefter solgt videre til ny genanvendelse.

Det er virksomhedens mål, at alt skal genanvendes i 2030.

- Tidligere var vi en skrotvirksomhed, i dag er vi en højeffektiv produktionsvirksomhed, fortæller Otto Jensen, der er produktionschef hos Stena Recycling i Grenaa.

Engang var en gammel bil bare skrot, der røg på lossepladsen, men nye tider, nye krav og ny teknik gør, at op til 95 procent af materialerne fra en personbil i dag bliver genanvendt. Kun fem procent køres til deponi.

Det er vores mål, at alt skal genanvendes i 2030. Rikke Helstrup, bæredygtighedschef, Stena Recycling

- Og det er bare et spørgsmål om tid, før de sidste fem procent også bliver genanvendt, fortæller Rikke Helstrup, der er bæredygtighedschef hos Stena Recycling:

- Det er vores mål, at alt skal genanvendes i 2030, siger hun. Den strategi er både godt for indtjeningen og godt for miljøet.

Kunsten er at sortere

Jernet sejles til smelteværker i Tyrkiet og kan derefter bruges som nyt jern. Metaller som kobber og aluminium sorteres igen og igen, så de i ren form også kan smeltes og få nyt liv i nye former.

Stenakoncernen Grundlagt af Sten A. Olsson i 1939, der begyndte med at købe og sælge jern og gamle klude. Stena Recycling har 360 ansatte i Danmark, heraf 30 i Grenaa.

Under koncernen hører også færgeselskabet Stena Line.

Sønnen Dan Steen Olsson er i dag øverste ansvarlig for koncernen, der i alt har 19.000 medarbejdere.

25.000 biler fra hele Jylland bliver hvert år hakket i småstykker hos Stena Recycling

25.000 biler og masser af skrot

Bilerne kommer fra hele Jylland. De er let sammentrykkede, så flere kan stables ovenpå hinanden på de lastbilanhængere, der kommer ind på pladsen i en lind strøm.

Engang var en gammel bil bare skrot - sådan er det ikke længere.

Store bjerge med jern- og metalskrot fra genbrugsstationer i hele Jylland ligger også på pladsen og venter på at køre igennem det store sorteringsanlæg. I alt 1000 tons affald bliver hver dag behandlet i anlægget.

Når vi forbrugere har smidt vores gamle ting i containere har de stadig en lang rejse, før det bliver til nyt.

Tak til kineserne

Det er sandt, at når en dør lukkes, åbner der er ny. Det skete også i Grenaa, da kineserne for få år siden meddelte, at de fra 2018 ikke længere ville modtage udenlandsk affald.

Først fik vi et chok over kinesernes beslutning. I dag siger vi tak. Otto Jensen, produktionschef, Stena Recycling

- I mange år sendte Vesten meget af sit affald til Kina, hvor det blev hældt ud på et gulv og derefter sorteret af mennesker, fortæller produktionschef Otto Jensen.

Men med de lønninger, vi har her i landet, er det ikke en profitabel løsning. Så i Grenaa byggede de i 2016 et anlæg til 70 mio. kr., som er det største og mest moderne i Danmark og dermed til overflod kan konkurrere med kinesiske menneskehænder.

- Først fik vi et chok over kinesernes beslutning. I dag siger vi tak, fordi de tvang os til at tænke nyt, fortæller Otto Jensen fra Stena Recycling

Udviklingen er siden gået stærk. Kun ét procent af metallet i Danmark genanvendes ikke.

Også tak til politikerne

Desuden indførte danske politikere i 2015 nye, høje afgifter på affald, og det gav også et kraftigt skub til at tænke i bedre sortering og mere genanvendelse.

Udviklingen er siden gået stærk. I 2012 smed man her i landet stadig 13 procent af alle metaller væk. I dag er det under 1 procent, som ikke bliver genanvendt.

Jo renere metallerne er, desto højre pris får man.

- Men vi kan hele tiden blive bedre, for affaldet kan altid sorteres i endnu mindre dele og blive endnu mere rent, siger produktionschef Otto Jensen.

For jo renere metallerne er, desto højre pris får man, og det handler om at holde metaller som kobber i kredsløb.

Og endelig har bæredygtighedschef Rikke Helstrup en opfordring til alverdens designere og producenter af alle produkter her i verden:

- Lav det så det kan repareres, og når det ikke længere kan repareres, så lav designet, så det kan skilles ad, så det lettere kan genanvendes.

Dagligt bliver 1000 tons affald fra genbrugsstationer behandlet i Grenaa.

Stena Recycling har fokus på Verdensmål nr. 12.5, der handler om genanvendelse og minimering af affald.