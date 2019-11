23 kommuner mangler plan for brandsikkerhed

Selv om mindst fem personer er døde i brande på plejehjem i år, mangler 23 kommuner stadig en plan for, hvordan de vil gøre brandsikringen på et eller flere plejehjem lovlig.

I august sidste år kostede en brand på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro på Djursland tre ældre kvinder livet.

Læs også Politiet sætter endelig punktum: Rygning VAR skyld i dødsbrand

Det fik daværende boligminister, Ole Birk Olesen (LA), til at igangsætte en undersøgelse af brandsikkerheden på landets plejehjem.

Alle 98 kommuner blev i oktober 2018 bedt om at redegøre for brandsikkerheden på deres plejehjem med en frist 19. november. Fire kommuner har aldrig svaret.

02:35 VIDEO: Dorte Birch mistede sin mor i en brand på et plejecenter i Allingåbro. Hun er vred og ked af, at der ikke har været bedre brandsikkerhed på centret. Videoen er fra september 2018. Luk video

Flere steder er der intet gjort

Ud af dem, der har svaret, har langt størstedelen af kommunerne et eller flere plejehjem, hvor brandsikringen er ulovlig.

Det viser en aktindsigt, som Radio4 har fået hos Boligstyrelsen.

Det er som om, der skal en dødsbrand til i hver kommune, før der bliver gjort noget. Nina Bruun, chefkonsulent Ældre Sagen

Selv om kommunerne har svaret, at de har plejehjem, hvor brandsikkerheden halter, er der flere steder ikke blevet gjort noget ved det.

19 kommuner har stadig ikke svaret ministeren på, hvornår de regner med at udbedre den manglende sikkerhed på plejehjemmene.

Mange får dispensation

Den manglende brandsikkerhed bekymrer Ældre Sagen.

- Det er som om, der skal en dødsbrand til i hver kommune, før der bliver gjort noget, siger chefkonsulent i Ældre Sagen Nina Bruun til Radio4.

Undersøgelsen af plejehjemmenes brandsikring viser desuden, at mange kommuner har søgt og fået dispensation fra de gældende brandkrav.

Læs også Østjyske kommuner godkender aftale om mere brandsikkerhed

Boligminister Kaare Dybvad (S) vil nu stramme reglerne, så det ikke længere er muligt at dispensere fra brandkravene, når det handler om sikkerhed.

- For brandkravene betyder det, at det med syvtommersøm bliver slået fast, at der ikke må dispenseres fra brandsikkerheden. Bestemmelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2020, skriver ministeren til Radio4.

Påbud til Farsøhthus I august sidste år kostede en brand på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro på Djursland tre ældre kvinder livet. Her er de påbud, plejecentret har fået fra Brand og Redning Djursland i perioden 2011-2017:



2011: 'Møbler i flugtveje skal fjernes. Opstilling sofa foran flugtvejsdøre fjernes. Parkerede biler foran flugtvejsdøre fjernes'.



2012: 'Flugtvejsgange holdes frie og ryddelige'. 'Brandslukningsmateriel i nyt køkken manglede'.



2013: 'Møbler på trappe hindrer ryddelige flugtveje. Åbne branddøre i kælder.



2014: 'Person med kendskab til flugtvejsbelysning ikke til stede. Ingen instruks ophængt ved flugtvejsbelysningen.



2015: 'Sofaer i flugtvejstrappe fjernes omgående'.



2016: Sofaer i flugtvejstrappe fjernes omgående. Der har tidligere været påtalt fare for opstået brand. Der bør laves en generel gennemgang af bygningen.



2017: 'Brandsikringen er ikke optimal. Anbefales at personalet får elementær brandkursus ud over den instruktion som serviceleder allerede gør.'



(Beredskabet skelner mellem et påbud og en anbefaling. Et påbud skal efterleves, en anbefaling bør efterleves. I 2017 er der tale om en anbefaling).

Laver ekstra tilsyn

Branden på Farsøhthus på Djursland har fået flere kommuner til at foretage ekstraordinære tilsyn af deres plejehjem. Samarbejdet sker med assistance fra Østjyllands Brandvæsen.

- Jeg tror roligt, jeg kan sige, at branden på Farsøhthus har været en reminder til alle kommuner. Vi vil gerne skabe mere brandsikkerhed for vores borgere, og vi vil gerne gøre noget, der giver reel værdi for borgerne, sagde teknisk chef i Odder Kommune Casper Grønborg den 4. december 2018 til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Manglende brandsikkerhed vækker forargelse: - Det er forfærdeligt

Dødsbranden førte altså også til, at transport-, bygge- og boligministeriet undersøgte brandsikkerheden på de danske plejehjem. Undersøgelsen viste, at brandsikkerheden på landets plejehjem er for dårlig.

- Jeg er ekstremt overrasket. Jeg forventer af kommunerne, at de for det første kender reglerne på området. For det andet, at de har en vilje til at overholde reglerne, især når det gælder noget så vigtigt som brandsikkerhed, sagde Ole Birk Olesen (LA) den 31. januar 2019 til TV2 ØSTJYLLAND.