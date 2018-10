19-årig overfaldet umotiveret - bagefter overfaldt voldsmand betjente

En 45-årig mand gik natten til fredag mere eller mindre amok, da han først overfaldte en 19-årig mand og efterfølgende de betjente, der kom til stedet for at anholde ham.

Manden sidder kort efter midnat i en trappeskakt på Langkærvej i Tilst, da den 19-årige mand sammen med to veninder går forbi ham.

Manden siger noget usammenhængende til de unge mennesker, hvorefter han rejser op, følger efter dem for så at tage kvælerslag på den 19-årige mand, som han også slår flere gange i ansigtet.

- Det tyder på, at det er et fuldstændig umotiveret overfald, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Betjente bruger peberspray

Det lykkes den chokerede unge mand at vriste sig fri fra sin overfaldsmand, og han løber væk fra stedet med sine veninder. Da de overbeviste om, at de er kommet væk fra den 46-årige mand, ringer den 19-årige til politiet.

Det falder ikke den 46-årige ind at forlade stedet, så han er nem at finde, da politiet 10 minutter senere møder op.

- Han opfører sig meget aggressivt overfor betjentene og nægter at forholde sig i ro. Betjentene må bruge peberspray for at anholde ham, og i forbindelse med anholdelsen sparker han en betjent, ligesom han hiver fat i den anden betjents krave og prøver at skubbe ham, siger pressemedarbejder Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Overfaldet fandt sted på Langkærvej i Tilst. Foto: Google Maps

Ingen logisk forklaring

Det er ikke til at blive klog på mandens voldsomme opførsel.

- Han forklarer selv, at han handler i selvforsvar, men der ikke umiddelbart nogen logik i hans forklaring, siger pressemedarbejder Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 19-årige mand blev efter overfaldet kørt til tjek på skadestuen, men ifølge politiet er han ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade.

Den 46-årige er blevet sigtet for vold og for vold mod betjentene - samt for at have modsat sig anholdelse.