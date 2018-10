1500 husstande uden el tirsdag eftermiddag

I Lystrup og Egå nord for Aarhus nytter det tirsdag eftermiddag ikke noget at forsøge at tænde ovnen eller tv´et. Her står 1540 husstande nemlig uden strøm.

Ifølge elforsyningsselskabet Konstant, som står for at levere strøm til forbrugerne, vil strømmen komme tilbage inden for nogle timer.

Læs også Stærekasser smadret igen: Den ene er ude af drift

- Der er i øjeblikket en fejl på elforsyningen i Lystrup og Egå. Vi er i fuld gang med at fejlrette og forventer normal forsyning ca. kl. 16.30, siger Per Krogh, der er driftstekniker ved elforsyningsselskabet Konstant til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er ikke noget, der sker hver dag, men vi gør, hvad vi kan for at finde fejlen.

Det er forbrugere i Egå og Lystrup nord for Aarhus, der tirsdag eftermiddag står uden strøm.

Årsag ukendt

Han regner med, at strømsvigtet skyldes en såkaldt kabelfejl, men er da TV2 ØSTJYLLAND taler med ham, endnu ikke sikker i sin sag.

- Om det er en graveskabe på et kabel eller en sten, der er kommet ind i et kabel nede i jorden, ved vi ikke endnu. Vi er fortsat, ved at finde frem til hvad det skyldes, forklarer han.

Læs også Letbanen i uheld: Stødt sammen med varebil

Elforsyningsselskabet Konstant forventer dog at have fejlen rettet inden kl. 17, hvor de fleste er kommet hjem fra arbejde.

Forsyningsselskabet Konstant har sendt SMS ud til de af de berørte husstande, som er tilmeldt sms-servicen.