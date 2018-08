150 år gammel sparekasse går mod strømmen: Kundekredsen vokser

I Rønde var den røde løber rullet ud, og et kæmpe cirkustelt står klar. For i disse dage fejrer Rønde Sparekasse jubilæum.

Lørdag fylder Rønde Sparekasse 150 år, og er ikke som banker er flest nu om dage.

Den har altid ligget i Rønde, og kun Rønde. Den er selvstændig bank, og løber mod retningen i forhold til andre banker.

Mens andre banker har færre medarbejdere ved kassen, så gør Rønde Sparekasse en dyd ud af personlig betjening.

Bankansatte på landsplan 2013: 39.037

2014: 37.851

2015: 37.193

2016: 37.788

2017: 32.332

- Vi ved godt, at man lukker kasser i stor stil rundt omkring. Men vi holder ved med at have vores kasser, så vores kunder kan komme ind og møde deres personlige rådgiver, siger Max Hovedskov, direktør i Rønde Sparekasse.

60 procent af kunderne er private, og 80 procent er lokale, og banken går ifølge direktøren ikke efter de store kunder og dermed løbe større risiko.

- Kundekredsen er vokset stille og roligt ved at kunderne er kommet til os. Det har været nogle fantastiske år, hvor kundekredsen er vokset så meget, siger Annelise Udsen, der igennem 23 år har været bestyrelsesformand i Rønde Sparekasse.

De seneste år har banken fået flere medarbejdere. I 2011 var der syv ansatte inklusiv direktøren. Men i 2018 tæller de 20 medarbejdere.

Men der er ingen planer om at udvide med flere afdelinger.

- Vi har drevet det med én afdeling i 150 år. Det er gået fint. Det tænker jeg, at vi bliver ved med at gøre, siger Max Hovedskov.