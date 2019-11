15 familier får halv million for at fraflytte boligområde

38.000 kroner.

Det er det gennemsnitlige beløb, som 15 husstande i boligområdet Skovgårdsparken i det vestlige Aarhus hver har modtaget i flyttehjælp.

Den økonomiske gulerod blev lanceret i boligområdet, der hører under Brabrand Boligforening, i kølvandet på regeringens ghettopakke i 2018.

Læs også Varebiler hamrer ind i uheldsbro: Nu skal særlige skilte løse problem

Alle penge værd

Lovgivningen gør, at et boligområde bliver stemplet som ghetto, hvis der eksempelvis bor for mange kriminelle eller personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Samlet set er der altså tale om et beløb på cirka 570.000 kroner, som de 15 familier har modtaget for at flytte.

- Det kan lyde af mange penge. Men hvis man holder det op imod, hvad det ville koste, hvis vi ikke gjorde noget, så synes jeg, det er alle penge værd, forklarer direktør Keld Laursen, Brabrand Boligforening.

Læs også Beboere chokerede efter bølge af brande: - Grusomt, at de kan finde på det

Hvis et boligområde optræder på ghettolisten i fem år, bliver det stemplet som en "hård ghetto".

Det betyder, at der skal ske omfattende ændringer, og at op til 60 procent af de almene boliger skal nedrives.

I Skovgårdsparken har den økonomiske gulerod været målrettet personer uden for arbejdsmarkedet.

Det økonomiske incitament er blevet vel modtaget af beboerne, fortæller Keld Laursen.

- De enkelte beboere har set det som en håndsrækning til at opnå noget, de ellers ikke ville have råd til.

Læs også Nyt legeland giver plads til stille leg - voksne må gerne slappe af

Men man kan ifølge direktøren godt sætte spørgsmålstegn ved, hvad samfundet vinder ved flytningen.

- Samfundsmæssigt har en flytning af 15 familier fra A til B jo ingen værdi, siger Keld Laursen.

Det er ikke kun Brabrand Boligforening, der har tænkt kreativt for at undgå ghettostemplet.

Onsdag kom det frem, at boligselskaberne FAB, Civica og Odense Boligselskab vil betale kriminelle for at flytte og for 14 dages husleje i en ny almen bolig.

Læs også Helle følger populær tendens - Sælger hjemmebag direkte fra privaten

Odense Kommune vil derudover betale 15.000 kroner til andre udgifter, der måtte være i forbindelse med flytningen.

Det er faldet Dansk Folkeparti for brystet, at man på den måde belønner kriminelle for at flytte.

Partiet vil nu bede boligminister Kaare Dybvad (S) om at indkalde alle partier, der var med til at vedtage ghettopakken i 2018.