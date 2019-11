15. containerbrand på én måned: - Vi bruger meget tid på det

De 14 containerbrande, der har været på Lupinvej i Silkeborg i oktober, nåede torsdag aften at blive til 15. Det fortæller lokalpolitiet i Silkeborg.

Brandvæsenet måtte kort før klokken 22 køre ud til boligområdet, fordi en papircontainer endnu en gang stod i flammer. Det var anden aften i træk, at brandvæsenet måtte rykke ud til adressen.

Flemming Just fra lokalpolitiet i Silkeborg fortæller, at branden med stor sandsynlighed er antændt, og at der er sammenhæng mellem denne brand og de andre, der tidligere har været i samme område.

- Vi bruger meget tid på det. Det må man sige. Men der er ikke lige kommet noget afgørende endnu, siger Flemming Just.

Fordi, der endnu ikke er kommet noget afgørende i sagen, opfordrer politiet stadig borgere til at melde ind, hvis de kender noget til sagen.

To muligheder

Tidligere har politiet haft en mand til afhøring, efter et vidne så to mennesker løbe væk fra en container, der blev sat i brand.

Manden nægtede dog at have kendskab til branden.

Det er et rent gæt om, om det er drengestreger – i givet fald alvorlige drengestreger – eller om det er en, der godt kan lide at se ild og får tilfredsstillelse ved det. Flemming Just, lokalpolitiet Silkeborg

Derfor er det lige nu et gæt for politiet om, hvad der ligger til grund for brandstiftelserne. De arbejder dog med to overordnede muligheder.

- Det er et rent gæt om, om det er drengestreger – i givet fald alvorlige drengestreger – eller om det er en, der godt kan lide at se ild og får tilfredsstillelse ved det. Men hvad det er, er rent gæt, siger Flemming Just.