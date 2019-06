13 meter lang opvaskemaskine gør NorthSide mere bæredygtig

9.000 i timen.

Så mange genanvendelige plastikkrus kører igennem den store opvaskemaskine, når den er sat op i højeste gear. Maskinen fik sin ilddåb på festivalens åbningsdag, og i løbet af dagen - og det meste af natten - blev mere end 90.000 øl-krus vasket og gjort klar til at blive brugt på ny.

NorthSide oplyser, at op mod 95 procent af plastik-glassene bliver afleveret i barerne til genanvendelse.

Derfor er Peter Skoven, der er ansvarlig for maskinen, en tilfreds mand.

- Spørgsmålet var, hvor stor en del af glassene, der kom tilbage. Vi ligger på en meget høj genanvendelsesprocent, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Konkret fungerer det sådan, at gæsterne betaler pant for glas og kander, når de køber dem i en af de mange barer på festivalen. Når de har drukket op, leverer de emballagen tilbage og barerne kører dem ind til 'bæstet', som den store opvaskemaskine er blevet dømt.

- Det er et lille retur-system, siger Peter Skoven.

Når krus og kander er blevet vasket, stables de af frivillige og puttets i kasser - klar til at blive brugt igen og igen.

Bæredygtighedsregnskabet går op

En opvaskemaskine bruger som bekendt både el og vand - og selvom plastikglassene er genanvendelige, skal de jo stadig produceres.

Det, der skønt er, at vi kan bruge de her krus i rigtig mange år. John Fogde, talsmand, NorthSide

Talsmand for NorthSide, John Fogde, forsikrer dog, at det er mere bæredygtighed at have opvaskeren kørerende det meste af dagen, end at bruge engangsglas.

- Der skal de samme ting til at producere almindelige engangskrus. Det, der skønt er, at vi kan bruge de her krus i rigtig mange år, siger John Fogde.

- Og det er ikke kun os. De her krus skal ud i sommerlandet og leve - på Tinderbox, Grøn Koncert og Roskilde, og de skal med rigtig mange år fremover.

Men hvordan kan I være sikre på, at det er så bæredygtigt?

- Det hele bunder i en rapport, vi lavede sidste år, da vi var med til at arrangere Haven Festival i København. Da lavede vi et pilotprojekt, og ud fra de beregner og erfaringer kan vi sige, at det her er den bedste løsning, siger John Fogde.

På NorthSide betaler man 15 kroner i pant for en kande og fem kroner for et krus. Afleverer man 10 krus, kan det byttes til en ny øl - så der er gået sport i at samle kopper!