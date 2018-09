12 ting om livet børnebørn kun kan lære af deres bedsteforældre

De fleste bedsteforældre har billeder af deres smilende børnebørn hængende på væggen. Og de fleste børnebørn har glade minder med deres bedsteforældre med sig fra barndommen.

Men bedsteforældre er mere end bare gode minder. De kan lære deres børnebørn en masse om livet, også selvom de små purke for længst er vokset op og kan klare dig selv.

Det kan 27-årige Isabella Alberte Hedeager skrive under på. ​

Hun og hendes 93-årige morfar, Moffe – eller Svend Aage, som han i virkeligheden hedder – blev landskendte, da de flyttede sammen i Moffes hus uden for Aarhus for lidt over to år siden.

Langsomt er sundt

Idéen kom få dage efter, at Isabellas mormor døde. Hun manglede på det tidspunkt selv et midlertidigt sted at bo og besluttede sig for at flytte ind hos Moffe. Siden har hun ikke haft lyst til at flytte ud igen.

I stedet er Moffe blevet "yes-man" til alle hendes idéer, og sammen går de både i biografen, til festuge og rejser ud i verden. Og det er ikke kun Moffe, der får noget ud af at være sammen med sit barnebarn.

- Han har helt klart lært mig meget om tålmodighed, mindre ræs på sociale medier og smid-væk-kultur. Han gemmer jo alle sine ting, og den der slowcase-tilværelse tror jeg virkelig er sund at lære, siger hun.

Moffe insisterer for eksempel på, at man skal være to til at lægge sengetøj sammen.

- Det tror jeg altid, han har gjort sammen med min mormor, og det er bare noget, jeg virkelig ikke kan forstå. I 2018 har man jo ikke tid til at være to om at lægge sengetøj sammen, griner hun.

Men den tid tager hun sig, når Moffe spørger om hjælp. Og hun synes, det er rart, at han ikke føler sig alene, selvom hendes mormor ikke er her længere.

- Man får jo den der følelse af, at vi lever livet lige nu. Vi ved ikke selv, hvor lang tid vi har igen. Men vi ved nok bare, at vi skal sætte pris på hvert et øjeblik, siger hun.

31-årige Tiger Sennenwald er i en sen alder blevet bedste venner med sin 84-årige morfar, Aage. Venskabet har givet den unge DJs relationer mere tyngde, mener han. 'Tiger & morfar' kan følges på TV 2 PLAY. Foto: Tiger Sennenwald/Facebook

Sure pligter kan nydes

Sådan er det også i "Mathilde-kollektivet" i Jylland, hvor 23-årige Sofie Mathilde Bach er flyttet ind hos sin 92-årige mormor, Valborg Mathilde Bach. Det gjorde hun for et år siden, da hendes mormor ellers skulle have været på plejehjem.

Her mødes de to især omkring madlavningen, og Sofie Mathilde Bach nyder at have sin mormor lige ved siden af, når der skal laves stegeben, grydestegt kylling og tilhørende sovs. Eller 80 frikadeller, som de gjorde for nylig.

- Hun bliver så begejstret for de små ting, som når hun kommer med ned for at handle, eller når vi laver frikadeller sammen. Det er en begejstring, som tager pusten ud af hverdagslivet og som lærer mig at tænke på, hvordan jeg selv kan undgå, at det en sur pligt at stå foran panderne, siger hun.

Sofie Mathilde og hendes mormor var med til Royal Run i anledningen af Kronprinsens 50-års-fødselsdag. Sofie Mathilde skubbede Valborg Mathilde i kørestolen. - Det var mormors første løb, siger Sofie Mathilde. Foto: @mathildekollektivet

Perspektiv på livet

Spørger man Elma van Vliet, der er forfatter til bestsellerbøgerne 'Bedstefar, fortæl nu' og 'Bedstemor, fortæl nu', er der i den grad meget, børnebørn kan lære af sine bedsteforældre.

Hun har under researchen til sine bøger besøgt en række plejehjem for at tale med ældre om deres børnebørn. De kan nemlig lære de unge mennesker, hvad der i virkeligheden betyder noget i livet.

- Som ung er man meget fokuseret på at skabe sit liv med en uddannelse og en karriere, og bedsteforældre har allerede levet et liv. De ved, at alting er relativt, og at lykken ikke styres af, hvilken bil man kørte i eller hvilket ur, man gik med, siger hun og tilføjer:

- De kan give deres børnebørn perspektiv på livet og en følelse af at høre til.

Noget, hun mener, der bliver vigtigere, i en verden, som bevæger sig hurtigere og hurtigere forbi.

